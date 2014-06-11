中国货币市场：主要回购利率未脱稳势，乐观预期下供求维持平衡

路透上海6月11日 - 中国银行间资金市场周三隔夜和七天期回购加权利率小涨，供求基本维持平衡。虽有机构开始布置一些跨月安排，但央行维稳半年末流动性预期安定市场信心，短期限资金需求仍占主导。

交易员称，除央行保障流动性的种种表态外，财政资金投放开始出现加速势头，亦增加货币市场乐观情绪。月末前资金价格上行难免，但幅度料有限。

北京一银行交易员表示，“现在市场上资金可以说是宽松，但也基本没什么减点出的。整体还仍是比较平衡。”

另外，周一央行宣布扩大定向降准范围，加之近来财政支出也有加速势头，市场对6月份资金面信心较为充足。

财政部稍早公布5月财政收入情况，当月收入13,670亿元人民币，同比增长7.2%；当月支出12,790亿元，同比增长24.6%，预算执行进度加快，财政支出增幅明显提高。

而对于一些多用信用债作为抵押品融入资金的券商类机构来说，求得跨月资金成本则相对略高，但若价格合适，需求基本也可以满足。

对商业银行类等融出资金机构来说，接受不同类别抵押品对其计算时点风险资产影响不同。其中国债等利率产品风险权重明显低于企业债等信用产品。

中国央行将从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行(不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构)下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6069 2.5858 +2.11

七天 3.1500 3.1329 +1.71

14天 3.2601 3.1030 +15.71

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.1200 2.7700 +35.00

七天 3.4000 3.2700 +13.00

14天 3.6000 3.0700 +53.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6400 2.5900 +5.00

七天 3.2000 3.1270 +7.30

14天 3.2700 3.1200 +15.00

Shibor

其中:隔夜 2.5920 2.5700 +2.20

七天 3.1500 3.1300 +2.00

三个月 4.7941 4.8095 -1.54