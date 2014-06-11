台湾债市：10年公债R券殖利率扬升，交投主轴重回美国升息前景

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透台北6月11日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行103/6R期 殖利率周三早盘扬升。美国10年公债殖利率触及2.65%的情势，让市场交投主轴重回美国升息前景的讨论上，台债短线跟进偏空交投，在升破1.55%的整数水位后稍做整理。
交易商指出，103/6R周五即将标售，今日虽然跟进美债殖利率偏升反应，但在1.55%的季线位置略有支撑出现，且空方追价风险亦增，市场预期该券标售前殖利率将在1.54-1.56%的较窄区间内来回。
〞台债还没有全盘皆空，相信标债时(终端买盘)需求还是会出现。〞一位本地证券商交易员说。
另一名银行交易员指出，美联储公开市场委员会(FOMC)下周开会在即，近来数位官员的谈话偏向鹰派，这让美债走势有机会略略偏空，先看在2.60-2.70%间来回，如果站稳季线，殖利率即有机会缓步往上，这让台债的空方气势不至于太快消散。
指标美国10年期公债收益率周二升至一个月高位，因近期美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表对通胀态度强硬的言论后，投资者开始消化美国升息前景。指标10年期公债 价格下跌3/32，收益率报2.634%，盘中触及2.651%的一个月高位，该收益率在周一尾盘报2.603%。
交易员观察盘中动态：
* 10年R券103/6R殖利率在10年债 季线位置1.55%附近略现支撑
* 103/6R周五标售利率暂估在1.532-1.55%间，令空方追价有所忌惮
* 五年新券103/9 殖利率亦在走高后压回
* 10年103/6R上日累计开仓量近120亿台币，已有部分空单回补
* 标债前料空单回补压力仍在 预估指标公债主要交投区间：
* 10年公债103/6R ：1.54-1.56%
* 五年新券103/9 ：1.07-1.09%
本地时间10:27时最新报价：
* 10年公债103/6R殖利率升1.27基点报1.5482%。
* 五年公债103/9殖利率升1.25基点报1.0800%
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--英国债市：英债和德债一起下跌，因风险资产走强 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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