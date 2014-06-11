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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 10:44 BJT

格林大华期货：沪钢短线止跌但利好难寻，后市宜逢高沽空

以下内容节选自6月11日的《期货日报》：

沪钢主力合约1410经过连续下跌且不断创出历史新低后，在3000元/吨上方受到支撑出现止跌企稳迹象。短期内1410合约低位振荡，后市或出现超跌反弹，但是中期来看，供需失衡，钢价难以出现中等级别的反弹。

钢材市场基本面依然表现为供需矛盾突出，而原料价格重心不断下移。近日李克强总理重申，政府不搞“强刺激”，后期政策利好作用或有限。操作上，追空需谨慎，逢反弹沽空为主。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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