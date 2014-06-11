格林大华期货：沪钢短线止跌但利好难寻，后市宜逢高沽空

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
以下内容节选自6月11日的《期货日报》：
沪钢主力合约1410经过连续下跌且不断创出历史新低后，在3000元/吨上方受到支撑出现止跌企稳迹象。短期内1410合约低位振荡，后市或出现超跌反弹，但是中期来看，供需失衡，钢价难以出现中等级别的反弹。
钢材市场基本面依然表现为供需矛盾突出，而原料价格重心不断下移。近日李克强总理重申，政府不搞“强刺激”，后期政策利好作用或有限。操作上，追空需谨慎，逢反弹沽空为主。(完)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。