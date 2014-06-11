重发-中国金属：Red Kite称青岛金属融资调查未发现其他问题，是个好迹象

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
Lilley拒绝说明Red Kite是否在青岛港口存有金属。Red Kite在中国有大量业务。
Red Kite Group管理资产规模超过23亿美元，在金属行业活动广泛，其中包括实货贸易、矿产融资和套利策略等。
Lilley批评监管机构寻求对金属市场实行仓位限制。他说这样的举措可能会造成提高波动性的意外结果，而非降低波动。
Lilley表示，金属市场必然包括大型实体企业参与者，比如矿企和工业用户，但对大型投机仓位实施限制，可能在市场亟需流动性的时候消除流动性。
“市场单向走势可能非常突出。市场上多数实体参与者没有发挥自身判断力的自由。他们将只是被告知这是我们的对冲政策，”他说，并补充称投机客给市场带来了必要的润滑作用。
“市场的自然倾向就是波动，因为我们要在供应过剩和供应不足之间周旋。如果监管机构试图压抑波动性，只是暂时压制而已，最终波动势必加剧。”(完) (编译 李春喜/李爽 审校 张涛)
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选