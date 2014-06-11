重发-中国金属：Red Kite称青岛金属融资调查未发现其他问题，是个好迹象

Lilley拒绝说明Red Kite是否在青岛港口存有金属。Red Kite在中国有大量业务。

Red Kite Group管理资产规模超过23亿美元，在金属行业活动广泛，其中包括实货贸易、矿产融资和套利策略等。

Lilley批评监管机构寻求对金属市场实行仓位限制。他说这样的举措可能会造成提高波动性的意外结果，而非降低波动。

Lilley表示，金属市场必然包括大型实体企业参与者，比如矿企和工业用户，但对大型投机仓位实施限制，可能在市场亟需流动性的时候消除流动性。

“市场单向走势可能非常突出。市场上多数实体参与者没有发挥自身判断力的自由。他们将只是被告知这是我们的对冲政策，”他说，并补充称投机客给市场带来了必要的润滑作用。