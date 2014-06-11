台湾汇市：台币早盘实质价位持平，外资汇入但并不明显

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透台北6月11日 - 台币兑美元 周三实质交易较上日持平。交易员称，国际美元先强后弱，亚洲货币受惠中国人民币表现不弱，令台币也有支撑，至于外资盘初虽汇入但量并不明显。
交易员说，虽然外资上日在台股买超了逾90亿台币的大量，但是今日汇市中的美元卖压不是太明显。此外，进口商等到了台币升破30的价位，也一直有买盘进场。
〞主要人民币带动，今天台币可能也会稍升一点。〞一位小型民营银行交易员说。
他们估计，台币今日实质交易区间料在29.980-30.020；上日台币主要在29.983-30.010。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价变化不大；一个月远汇报价 早盘在29.957/29.970左右，上日纽约盘收在29.940。
中国人民币兑美元 周三开盘报6.2296元，上日收报6.2250元。
台湾本地时间0945，韩元 盘初交易在1,017.1，上日收于1,017.2。
交易员预测今日集中交易区间：
--29.980-30.320。
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--全球经济：世界银行调降今年增长预估，因乌克兰危机等因素带来冲击 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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