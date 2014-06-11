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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 10:51 BJT

台湾汇市：台币早盘实质价位持平，外资汇入但并不明显

路透台北6月11日 - 台币兑美元 周三实质交易较上日持平。交易员称，国际美元先强后弱，亚洲货币受惠中国人民币表现不弱，令台币也有支撑，至于外资盘初虽汇入但量并不明显。

交易员说，虽然外资上日在台股买超了逾90亿台币的大量，但是今日汇市中的美元卖压不是太明显。此外，进口商等到了台币升破30的价位，也一直有买盘进场。

〞主要人民币带动，今天台币可能也会稍升一点。〞一位小型民营银行交易员说。

他们估计，台币今日实质交易区间料在29.980-30.020；上日台币主要在29.983-30.010。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价变化不大；一个月远汇报价 早盘在29.957/29.970左右，上日纽约盘收在29.940。

中国人民币兑美元 周三开盘报6.2296元，上日收报6.2250元。

台湾本地时间0945，韩元 盘初交易在1,017.1，上日收于1,017.2。

交易员预测今日集中交易区间：

--29.980-30.320。

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