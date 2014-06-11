台湾汇市：台币早盘实质价位持平，外资汇入但并不明显

路透台北6月11日 - 台币兑美元 周三实质交易较上日持平。交易员称，国际美元先强后弱，亚洲货币受惠中国人民币表现不弱，令台币也有支撑，至于外资盘初虽汇入但量并不明显。

交易员说，虽然外资上日在台股买超了逾90亿台币的大量，但是今日汇市中的美元卖压不是太明显。此外，进口商等到了台币升破30的价位，也一直有买盘进场。