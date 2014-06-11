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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 10:50 BJT

《汇市简讯》美元/马币持坚，受进口商买兴和人民币走势支撑

0221 GMT -

* 美元/马币(林吉特)开报3.2000-3.2030后持坚

* 美元/人民币中间价高于预期，3.20处的进口商买盘支撑美元/马币

* 日内抛盘限制涨幅，市场亦在等待稍晚将出炉的工业生产数据

* 市场预期马来西亚4月工业生产数据强劲，因出口表现良好

* 美元/马币迄今为止的交投区间介于3.2030-60，最新报3.2040-60，无本金交割远期外汇(NDF)报3.2080-3.2110

(完)

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