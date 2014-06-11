《热点透视》泛欧交易所IPO在即，业绩疲软预示投资者热情不高

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik；编译 朱晓军

路透伦敦6月10日 - 泛欧交易所的首次公开发行(IPO)看起来很难畅销。该交易所希望在本月稍晚上市时估值定在13-18亿欧元。先行投资者对IPO予以支持，因其拥有既得利益。但其他投资者可就需要一剂强心剂了。

洲际交易所(ICE)在去年收购纽约-泛欧交易所集团并接管该业务后，正在逐步减持股份。部分IPO股份已经配售完毕。基石投资者主要由银行构成，它们将以IPO定价略微打折的价格买入三分之一股份，代价是三年的禁售期。作为用户，他们参与投资合乎情理。有10%的股份将为散户投资者预留，另有2%留给其他机构。这可能为IPO增添了一点必要的紧张气氛。

泛欧交易所的优势在于其将受益于欧洲经济复苏，全球资本从债市流向股市，以及伴随欧洲银行缩减借贷的资本市场活动增强。其还希望多元化业务，从普通的股票交易扩展到衍生品。因此，该交易所预计将获得5%的平均营收增长年率，以及45%的未计利息、税项、折旧及摊销之利润率(EBITDA margin)。

这些目标可能比一些同业要更为保守。不过，鉴于近期业绩，这对泛欧交易所看上去已经有点好高骛远。其在2012和2013年营收分别下滑11%和3%。伦敦证交所 这两年营业额都获得增长。泛欧交易所今年第一季营收也同比下降；上次年度EBITDA利润率超过45%还是在2011年。即将开征的金融交易税，以及可能长期减少的交易活动或许都会限制交易额好转。

效率的提高可能对此有所弥补。不过，该交易所计划在未来三年削减约6,000万欧元成本，这个目标或许难以实现：其中只有三分之一的数额与ICE分拆有关。