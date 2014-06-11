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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 11:12 BJT

期货日报：国储大豆拍卖显露疲态，大连大豆期货支撑减弱

以下内容节选自6月11日的《期货日报》：

4月中旬以来，受目标价格直补政策预期及国内大豆供应减少的推动，大豆价格出现大幅反弹，1501合约涨幅居前。目前，最后一次国储收购已经结束，下一年度的大豆产业政策将转变为目标价格直补政策，但是直补政策目前尚存在很大的不确定性，1409合约仍属于受国储政策影响的合约，1501合约则属于目标价格直补政策影响的合约。随着拍卖的持续进行，预计1501合约将承压下行，而且其表现将弱于1409合约。

截至6月10日，国家临储大豆拍卖已经进行了五周，前三周每周投放30万吨，第四周、第五周开始投放力度加大至43万吨、36万吨，目前累计抛储169万吨，累计成交121万吨，累计成交率高达72%。但是从成交价格来看，国储大豆拍卖已经逐渐显露出疲态，后期随着拍卖量的增加，整体成交价有望进一步下滑，对于大豆期价的支撑力度也有所减弱。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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