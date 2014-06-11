期货日报：国储大豆拍卖显露疲态，大连大豆期货支撑减弱

4月中旬以来，受目标价格直补政策预期及国内大豆供应减少的推动，大豆价格出现大幅反弹，1501合约涨幅居前。目前，最后一次国储收购已经结束，下一年度的大豆产业政策将转变为目标价格直补政策，但是直补政策目前尚存在很大的不确定性，1409合约仍属于受国储政策影响的合约，1501合约则属于目标价格直补政策影响的合约。随着拍卖的持续进行，预计1501合约将承压下行，而且其表现将弱于1409合约。