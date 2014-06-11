台湾货币市场：综所税上缴首日短率持稳，跨月拆款难取得

* 综所税上缴影响不大，短率仍持稳

* 跨月拆款难以取得，惟短票销售顺畅

* 跨月RP利率略走高，避开季底紧缩因素

记者 董永年

路透台北6月11日 - 台湾银行间短率区间周三持稳。资金调度人士表示，今日是个人综合所得税金融机构委托取款扣款日，虽然气氛审慎保守，但整体资金状况仍偏向宽裕。

市场交易人士指出，综所税上缴主要集中在几家大型银行与行库，对其他金融机构影响有限。只要是两周内的拆款都能顺利拿到，但因季底有资本计提因素影响，欲承做跨月拆款的机会相当不易。

“今天往来的银行都还好，月内资金都很容易拿。”一位票券商交易主管表示。

另一综所税的主要缴款行则称，缴税的影响还好。还是可以拆出资金，但今天拆不太出去，能买的票量也不大。

一公股行库资金调度人士指出，还不至于因上缴税款而需要拆入资金。不过感觉今天有资金需求的银行家数较昨日多一点。

据财政部，今日是银行对个人综所税扣款日，当日缴交予台银，今年预估有600亿台币左右；6月12日(周四)则是银行对个人综所税信用卡扣款日，交易人士预估今年金额也将有600亿台币左右。此部分税款为银行透过财金系统当日缴入公库。

本地时间11:36时： --台币兑美元 暂升0.6分报29.990。 --台湾加权股价指数 跌0.06%，报9,216.63点。 --银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.387%；今日区间暂落在0.387-0.395%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.425%，上日在0.380-0.430%。

**跨月短票顺销**

短票市场方面，今日因发票量不大，因此票券商很快完成资金调度。为顺利度过季底，短票的资金落点安排主要以跨月的30天为主。

一大型票券商交易员指出，落点在月内的短票都已经不接了，30天短票的成交利率主要落在0.58-0.60%，但也有少数高见0.61%。

票券商认为，因短票与拆款利差大，并不担心跨月短票的市场需求。至于跨月的拆款，可能要等到下周才会逐渐明朗。

今日银行端月内自保短票利率平稳，大多成交在0.57-0.59%。投信和寿险月内短票利率交投则在0.57-0.58%，与上日相同。

周三央行存单到期791.5亿台币，存单发行待稍晚公布。 本周央行存单到期共1兆1,943亿台币，余日分别是周四3,392亿以及周五3,637.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备负59亿台币，累计超额准备为负623亿台币、加计前期1%的超额准备为1,464亿台币。

**跨月RP利率略走高**

台湾债券市场附买回(RP)月内利率周三持平上日，跨月利率则略有走高。资金调度人士指出，今日因个人综所税缴交因素影响，市场的资金略略显得多缺不一，但调度并不算困难，月内利率也持平上日，不过多数金融机构忙于因应月底半年报的影响，开出较高利率吸引资金进驻。

市场资金调度人士指出，投信、寿险及银行对提供跨月资金的态度不一，但证券商及票券商尽量寻求跨月资金，避开6月最后一周的落点。一名证券商交易员指出，因应投信对供应跨月资金感到两难，因而以拆单议价方式降低月底的到单余额，也获往来金融机构同意。

〞我们不太会担心月底的效应，但是就是先做一些安排。〞上述证券商交易员说。

另一票券商交易员指出，为免月底资金落点过多，已对投信落于月底的资金总额采取总额控管，并另外开出较高的跨月利率吸引投信尽量提供跨月资金，但成效仍待观察。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，同上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月公司债利率成交见0.55-0.57%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。