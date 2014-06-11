宝城期货：国内金属间歇性轮流反弹不具持续性

以下内容节选自6月11日的《证券时报》：

6月份，工业金属走势分化，前期疯涨的铜镍偃旗息鼓，而铝锌价格异军突起，且伦敦金属交易所(LME)市场引领国内市场上涨。由于国内上游尚未完成去产能、去库存，以及经济增速换挡带来的需求放缓压力，金属间歇性轮流反弹只是阶段性的。

从铜镍来看，前期现货强势拉升的有利因素要么减弱，要么消失。进入6月份，供应紧张的压力明显下降。另外，融资铜由于国内资金成本不断下降以及监管的原因，报关在逐渐增多。再加上洋山铜溢价从5月份的130美元以上降至目前60-80美元，这意味着不管冶炼厂加工出口还是保税区转口贸易都无利可图，从而加大国内供应。

铝锌方面，减产和库存融资是较长一段时间内的主导因素。从最近工信部的消息来看，未来化解产能不单纯靠“堵”，还需“疏”。即一是严控新增产能；二是严格清理在建和正在运行的产能；三是扩大铝应用。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)