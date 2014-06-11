香港个股：北控集团发行可转换北控股份债券，本金总额43.12亿港元

路透香港6月11日 - 北京市直属企业--北控集团拟发行可转换北京控股 股份之债券，本金总额43.12亿港元。

北控周三在联交所一份声明中称，该批可换股债券于2019年到期，零息，初步交换价为每股107.8港元，较北控周二收市价75.5港元，约有43%溢价。

北控周三早盘初段曾跌近5%，香港时间11:20，该股跌4.64%，报72港元。大市恒生指数 跌0.42%。

倘可换股债券获悉数行使，可交换北控集团持有最多4,000万股北控的股份，相当于现有股本约3.12%，而北控集团的持股比例将由60.2%降至57.08%。

北控旗下业务包括北京燃气、北控水务 、燕京啤酒 、北京发展 、中国燃气 、中生北控生物科技 等等。

北控集团除了控股北控之外，亦是中国房地产商北京建设 的主要股东。（完）

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