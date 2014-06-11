重发-《全球市场》欧元因资金外流而承压，亚洲股市高位盘整

不过从汇市整体走势来看，更多是欧元走软而非美元走强，因在欧洲央行(ECB)放宽货币政策后，欧元承受的压力越来越大。

ECB采取负存款利率，引发市场谈论其他国家央行的储备金管理机构在削减各自的欧元持仓，且二线欧元区国家公债的收益率极低，最终也打压了对此类公债的需求。