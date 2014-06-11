重发-《全球市场》欧元因资金外流而承压，亚洲股市高位盘整

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
不过从汇市整体走势来看，更多是欧元走软而非美元走强，因在欧洲央行(ECB)放宽货币政策后，欧元承受的压力越来越大。
ECB采取负存款利率，引发市场谈论其他国家央行的储备金管理机构在削减各自的欧元持仓，且二线欧元区国家公债的收益率极低，最终也打压了对此类公债的需求。
现货金 持坚于每盎司1,261.70美元，同时南非劳工谈判破裂支撑现货钯金 和铂金 。
布兰特原油期货 上涨0.23美元至每桶109.75美元，美国原油期货 上涨0.11美元至每桶104.46美元。(完)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。