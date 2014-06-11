中国债市：银行间市场5月债券托管增量创年内新高，信用债增势仍猛

路透上海6月11日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年5月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约30.61万亿元人民币，当月环比增加5,917亿元，增量创年内新高。

其中主要托管信用债的上海清算所5月债券托管量净增3,026.6亿元，连续两个月高于同期中债登的托管增量。

中债登的数据显示，5月末债券托管余额为26.94万亿元，当月增加2,890.45亿元。其中商业银行以1,683亿元的规模，在重夺回首位的同时，也创下逾一年单月增持新高。

具体债券方面，按中债登口径托管券种统计，包括国开行、农发行和进出口行所发的政策性金融债再度发力，当月净增1,511.80亿元居首；国债和企业债分别为993.56亿元和660.82亿元分列其后。

而按上海清算所券种统计，5月中期票据和非公开定向债务融资工具托管增量居前，分别为1,337.20亿元和865.10亿元；此外同业存单当月托管量也相当迅猛，余额环比增逾七成。

中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、跨市场发行的国债和企业债、柜台市场及其它。

以下为2014年5月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):

2014年5月末 当月增减 当年累计增减

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中债登 269,366.66 2,890.45 10,253.39

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上海清算所 36,762.58 3,026.60 9,892.16

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合计 306,129.24 5,917.05 20,145.55

注：清算所另外有2亿美元的中期票据未计入上述数据中。

以下为2014年5月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2014年5月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 171,477.01 1,683.49 4,658.90

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基金公司 28,947.47 825.69 2,189.27

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保险机构 23,920.88 163.57 691.69

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证券公司 1,855.56 51.59 268.78

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以下为2014年5月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):

中债登数据 2014年5月末 当月增减 当年累计增减

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政府债券 93,133.80 993.56 1,353.15

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央行票据 5,121.72 -400.00 -400.00

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政策性金融债 95,545.38 1,511.80 6,825.80

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政府支持机构债 10,250.00 400.00 450.00

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商业银行债 12,626.00 -237.00 -312.00

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资本工具 637.00 62.00 622.00

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非银行金融机构债 412.00 32.00 50.00

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企业债券 26,481.23 660.82 3,122.57

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中期票据 24,091.80 -417.50 -2,231.60

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集合票据 73.86 0.00 -17.71

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资产支持证券 962.57 284.77 791.18

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外国债券 31.30 0.00 0.00

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上海清算所数据 2014年5月末 当月增减 当年累计增减

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短期融资券 9,331.50 150.00 887.30

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超短期融资券 5,604.00 75.00 875.00

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中期票据 5,817.30 1,337.20 3,301.20

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区域集优中小企业 100.66 2.80 1.40

集合票据

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非公开定向债务 12,895.78 865.10 3,514.50

融资工具

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金融企业短期 1,038.00 43.50 228.10

融资券

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非金融企业资产 134.80 -2.00 37.00

支持票据

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信贷资产支持证券 142.84 0.00 -40.04

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资产管理公司金融债 420.00 200.00 200.00

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同业存单 827.70 355.00 487.70

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政府支持机构债券 450.00 0.00 400.00

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以下为2014年5月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):

中债登数据 2014年5月 2014年累计 2013年全年

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债券发行量

其中:本币债 5,551.17 23,433.66 56,453.94

美元债 0.00 0.00 8.65

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现券交割量 28,294.81 113,980.09 369,733.59

(银行间)

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回购交割量 178,374.20 729,395.70 1,589,265.88

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债券兑付 2,471.59 13,185.06 34,573.09

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上海清算所数据 2014年5月 2014年累计 2013年全年

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债券发行量 5,398.80 20,205.90 27,845.02

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债券兑付量 2,373.99 10,324.82 18,082.81

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现券清算量 7,297.28 26,123.79 56,286.11

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回购清算量 12,475.90 40,040.22 55,949.85

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。