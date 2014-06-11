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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 11:52 BJT

更正-《全球汇市》欧元走跌，受欧洲央行宽松举措及美元收益优势打压

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3526 1.3547 -0.16 -1.59 1.3745

美元/日圆 102.24 102.35 -0.11 -2.91 105.30

欧元/日圆 138.31 138.65 -0.25 -4.44 144.73

美元/瑞郎 0.9001 0.8990 +0.12 +0.82 0.8928

英镑/美元 1.6751 1.6755 -0.02 +1.18 1.6556

美元/加元 1.0893 1.0899 -0.06 +2.57 1.0620

澳元/美元 0.9383 0.9372 +0.12 +5.27 0.8913

新西兰元/美元 0.8543 0.8525 +0.21 +4.11 0.8206

澳元/日圆 95.940 95.920 +0.02 +2.23 93.850

新西兰元/日圆 87.380 87.250 +0.15 +1.12 86.410

英镑/日圆 171.28 171.49 -0.12 -1.75 174.33

澳元/新西兰元 1.0977 1.0990 -0.12 +1.19 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 蔡美珍/李婷仪/许娜/王兴亚；审校 田建华/徐文焰/王洋)
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