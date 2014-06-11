更正-《全球汇市》欧元走跌，受欧洲央行宽松举措及美元收益优势打压

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3526 1.3547 -0.16 -1.59 1.3745
美元/日圆 102.24 102.35 -0.11 -2.91 105.30
欧元/日圆 138.31 138.65 -0.25 -4.44 144.73
美元/瑞郎 0.9001 0.8990 +0.12 +0.82 0.8928
英镑/美元 1.6751 1.6755 -0.02 +1.18 1.6556
美元/加元 1.0893 1.0899 -0.06 +2.57 1.0620
澳元/美元 0.9383 0.9372 +0.12 +5.27 0.8913
新西兰元/美元 0.8543 0.8525 +0.21 +4.11 0.8206
澳元/日圆 95.940 95.920 +0.02 +2.23 93.850
新西兰元/日圆 87.380 87.250 +0.15 +1.12 86.410
英镑/日圆 171.28 171.49 -0.12 -1.75 174.33
澳元/新西兰元 1.0977 1.0990 -0.12 +1.19 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍/李婷仪/许娜/王兴亚；审校 田建华/徐文焰/王洋)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。