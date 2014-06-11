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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 11:40 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小升，盘旋六年高点附近

周二时媒体报导称，韩国当局将针对汇市尾盘单向波动现象，调查银行交易活动，但一名外汇官员对路透表示，韩国没有审查银行外汇交易的计划，但正在研究境内汇市临近尾盘时美元/韩元交易大增的因素。

这番谈话证实韩国当局担心韩元大幅单向升值。韩元兑美元今年以来升值3.8%，升幅在亚洲货币居前。

0245GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,016.1 1,017.2

日圆/韩元 9.9345/287 9.9350

韩国公债期货* 106.14 106.14

韩国综合股价指数 2,013.56 2,011.80

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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