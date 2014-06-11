韩国汇市：韩元兑美元小升，盘旋六年高点附近

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
周二时媒体报导称，韩国当局将针对汇市尾盘单向波动现象，调查银行交易活动，但一名外汇官员对路透表示，韩国没有审查银行外汇交易的计划，但正在研究境内汇市临近尾盘时美元/韩元交易大增的因素。
这番谈话证实韩国当局担心韩元大幅单向升值。韩元兑美元今年以来升值3.8%，升幅在亚洲货币居前。
0245GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,016.1 1,017.2
日圆/韩元 9.9345/287 9.9350
韩国公债期货* 106.14 106.14
韩国综合股价指数 2,013.56 2,011.80
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。