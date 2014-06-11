台湾债市：RP跨月利率稍高，缴税因素略略影响市场资金流动

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透台北6月11日 - 台湾债券市场附买回(RP)月内利率周三持平上日，跨月利率则略有走高。资金调度人士指出，今日因个人综所税缴交因素影响，市场的资金略略显得多缺不一，但调度并不算困难，月内利率也持平上日，不过多数金融机构忙于因应月底半年报的影响，开出较高利率吸引资金进驻。
市场资金调度人士指出，投信、寿险及银行对提供跨月资金的态度不一，但证券商及票券商尽量寻求跨月资金，避开6月最后一周的落点。一名证券商交易员指出，因应投信对供应跨月资金感到两难，因而以拆单议价方式降低月底的到单余额，也获往来金融机构同意。
〞我们不太会担心月底的效应，但是就是先做一些安排。〞上述证券商交易员说。
另一票券商交易员指出，为免月底资金落点过多，已对投信落于月底的资金总额采取总额控管，并另外开出较高的跨月利率吸引投信尽量提供跨月资金，但成效仍待观察。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，同上日。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月公司债利率成交见0.55-0.57%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。
下周债券发行较多，目前登录的发行总额约682.5亿台币，发行情况为：周一中租迪和4.5亿公司债；周二绿意开发 3亿转换公司债；周三10年公债发行金额预计400亿、中国信托银行200亿金融债、联电 50亿公司债；周五中国输出银行10亿金融债、裕融企业 15亿公司债。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。