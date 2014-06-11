台湾债市：RP跨月利率稍高，缴税因素略略影响市场资金流动

路透台北6月11日 - 台湾债券市场附买回(RP)月内利率周三持平上日，跨月利率则略有走高。资金调度人士指出，今日因个人综所税缴交因素影响，市场的资金略略显得多缺不一，但调度并不算困难，月内利率也持平上日，不过多数金融机构忙于因应月底半年报的影响，开出较高利率吸引资金进驻。

市场资金调度人士指出，投信、寿险及银行对提供跨月资金的态度不一，但证券商及票券商尽量寻求跨月资金，避开6月最后一周的落点。一名证券商交易员指出，因应投信对供应跨月资金感到两难，因而以拆单议价方式降低月底的到单余额，也获往来金融机构同意。

〞我们不太会担心月底的效应，但是就是先做一些安排。〞上述证券商交易员说。

另一票券商交易员指出，为免月底资金落点过多，已对投信落于月底的资金总额采取总额控管，并另外开出较高的跨月利率吸引投信尽量提供跨月资金，但成效仍待观察。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，同上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月公司债利率成交见0.55-0.57%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。