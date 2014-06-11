《HOME专栏》期铝：一万个看多的理由

由于LME通报系统会造成重覆计算的问题，因此跟往常一样，对于LME的交易量数据只能姑且信之。关于周五min-max交易更确切的情况，或许可以由未平仓合约的变动来得知。

即使是未平仓合约也引人注意，主要执行价看涨期权(买权选择权)未平仓合约总计净增加了23.7万口。

这对未来价格的影响将是双倍的。

显而易见，期权(选择权)市场如此爆量，对于预期市场将有一波行情展现的人士心理层面上将是利多。简单的假设基础是有人，很可能是重量级市场人士准备大规模押注上涨。

接下来，为了对冲暴险的需求带来的影响更务实，无论是谁卖出期权，都必须买进期货以“delta”值来对冲期权仓位。

尽管长期来看，LME远期曲线性质表明，周五执行价1,950美元的期权还是接近平价期权，而且截至周一收盘，部分期权已经是价内期权。

如果交易是在接近一天结束之际，以及非常重要的周线结束之际。则影响将因交易的时间点而放大，

这点无可厚非。当然，这看起来像是玩战略性交易，企图以小博大。

俄铝其他看多铝市场的理由也都没错。它不再是唯一家预测今年市场将供应短缺的业者，即便其120万吨的预估或许接近分析师们预测区间的高端。