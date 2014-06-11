更新版 1-新债招标：中国一年国债利率跳高未达计划发行规模，机构投资意愿偏淡

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
* 一年国债中标利率3.32%，远高于预期
* 不纳入国债招标考核，绝对收益率偏低
* 多数机构主动投资意愿偏淡，致未达计划发行规模
* 计划发行规模280亿元，实际中标量为252.8亿 (新增市场评论和更多细节)
路透北京6月11日 - 中国财政部周三招标的一年期固息国债中标利率远高于预期，实际中标量未达计划发行规模。市场人士表示，一年期国债不纳入招标考核，绝对收益率又较低，令多数机构主动投资意愿偏淡。
据业内人士透露，该期国债中标利率3.32%，远高于3.20%的市场预测均值；边际中标利率为3.44%。实际中标量为252.8亿元，未达到280亿元人民币的计划发行规模。尽管投标总量已达473.4亿元，但因机构标位差距较大，导致部分成为无效标位。
“一年国债没搞头，你还靠这个赚钱吗？”上海一银行交易员称。
深圳一券商交易员也表示， 一年期国债不纳入招标考核，绝对收益率也偏低，故多数机构投资意愿不高，主要需求应仍来自银行机构。
北京两位银行交易员解释的此次新债技术性流标的情况均显示，根据该期新债竞争性招标标位规定，确定加权中标利率即票面利率后，高于该利率12个标位以上的投标量都会被剔除。
他们并透露，本次新债最低投标标位为2.94%，说明本次招标机构新债预测区间很宽，分歧不小；低标位投标量，不少来自外资机构。
该期债为财政部今年第11期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。6月12日开始计息，到期一次还本付息；招标结束至6月16日进行分销，6月18日起上市交易。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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