钢联资讯：央行再次“定向降准”将对国内钢市产生长期利好

央行再次“定向降准”，对于持续疲软，低位徘徊的国内钢市来说无疑是个利好，尽管短期内对钢市很难产生实质性影响。但从长远看，其累积效应对拉动钢材需求无疑是有利的。

今年以来，钢市迟迟未能走出困局，出现一波较为像样的上涨行情，一个很大原因是下游终端需求不足，以及贸易商“钱紧”。此次“定向降准”能释放一定流动性，传递稳增长的信号，一定程度上可缓解企业的融资压力；尤其是下调汽车金融公司人民币存款准备金率0.5个百分点，有利于扩大汽车消费，从而有助于改善钢铁等上游行业经营状况的消费需求。(完)