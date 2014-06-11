钢联资讯：央行再次“定向降准”将对国内钢市产生长期利好

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
以下内容节选自6月11日的钢联资讯：
央行再次“定向降准”，对于持续疲软，低位徘徊的国内钢市来说无疑是个利好，尽管短期内对钢市很难产生实质性影响。但从长远看，其累积效应对拉动钢材需求无疑是有利的。
今年以来，钢市迟迟未能走出困局，出现一波较为像样的上涨行情，一个很大原因是下游终端需求不足，以及贸易商“钱紧”。此次“定向降准”能释放一定流动性，传递稳增长的信号，一定程度上可缓解企业的融资压力；尤其是下调汽车金融公司人民币存款准备金率0.5个百分点，有利于扩大汽车消费，从而有助于改善钢铁等上游行业经营状况的消费需求。(完)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。