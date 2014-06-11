《热点聚焦》华尔街银行难舍杠杆贷款这块肥肉，设法钻空子规避监管

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
许多控股公司债券是设计成实物支付债券(PIK)形式，即向债券持有人支付额外的现行流通债券，来取代以现金支付利息。
此类债券对发行人而言成本昂贵，且所涉及的风险导致其投资者范围受限。但由于投资人追逐高收益证券，这个市场已在逐渐成长。
金融业希望能藉由控股公司发行PIK债券的做法，来缓和监管当局对于更多债务恐有拖累公司现金流的疑虑。但从初步的负面反馈来看，监管当局对此是否信服尚有待观察。
银行界举出近期一宗交易案为此种作法可行的案例。根据熟悉交易内情消息人士说，在3月时，另类资产管理公司Crescent Capital Group LP就投资了对手Berkshire Partners LLC所拥有的Catalina Marketing Corp发行的PIK债券。
根据汤森路透旗下Thomson Reuters Loan Pricing Corp，Catalina的整体杠杆是未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的7.5倍，但其营运公司的杠杆仍为6.5倍。
信评机构认为，发行PIK债券对营运公司债权人是有利的，因为如此一来，他们就不会动用Catalina的现金。
Berkshire Partners和Crescent Capital拒绝对该项交易的动机置评。消息人士说该项债券旨在给予营运公司更多财务弹性，而不是要规避监管规定。(完) (编译 白云/朱晓军/李爽/李婷仪 审校 戴素萍/杜明霞)
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选