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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 11:58 BJT

韩国股市：盘中略升，外资买盘予以支撑

路透首尔6月11日 - 韩国股市周三盘中勉力录得涨幅，市场消化了上日的涨势，而且未受MSCI明晟年度评审结果影响。

0245GMT，韩国综合股价指数 涨0.1%报2,013.56点，上日录得四周最大单日百分比涨幅。

全球领先的指数和投资决策工具提供商--MSCI明晟公司周二宣布，将MSCI韩国指数和MSCI台湾指数从可能成为发达市场的审核名单上剔除，原因是过去几年里，在解决韩国和台湾股票市场准入问题上缺乏实质性发展。

不过MSCI明晟表示，一旦这些问题的解决发生实质性变化，这两个指数可能重新进入审核名单。

中午前后，外国投资者买超280亿韩元韩股，支撑大盘。

据交易所运营商，外资之前连续19日买超，累计买超规模超过3.3万亿韩元。

动态随机存取记忆体(DRAM)厂商SK Hynix 下滑0.6%，因投资者了结获利，该股上日涨2.7%。汽车零部件厂商现代摩比斯 升2.1%，因上日下挫1.4%后出现低接买盘。(完)
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