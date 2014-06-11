韩国股市：盘中略升，外资买盘予以支撑

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透首尔6月11日 - 韩国股市周三盘中勉力录得涨幅，市场消化了上日的涨势，而且未受MSCI明晟年度评审结果影响。
0245GMT，韩国综合股价指数 涨0.1%报2,013.56点，上日录得四周最大单日百分比涨幅。
全球领先的指数和投资决策工具提供商--MSCI明晟公司周二宣布，将MSCI韩国指数和MSCI台湾指数从可能成为发达市场的审核名单上剔除，原因是过去几年里，在解决韩国和台湾股票市场准入问题上缺乏实质性发展。
不过MSCI明晟表示，一旦这些问题的解决发生实质性变化，这两个指数可能重新进入审核名单。
中午前后，外国投资者买超280亿韩元韩股，支撑大盘。
据交易所运营商，外资之前连续19日买超，累计买超规模超过3.3万亿韩元。
动态随机存取记忆体(DRAM)厂商SK Hynix 下滑0.6%，因投资者了结获利，该股上日涨2.7%。汽车零部件厂商现代摩比斯 升2.1%，因上日下挫1.4%后出现低接买盘。(完)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。