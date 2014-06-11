韩国股市：盘中略升，外资买盘予以支撑

全球领先的指数和投资决策工具提供商--MSCI明晟公司周二宣布，将MSCI韩国指数和MSCI台湾指数从可能成为发达市场的审核名单上剔除，原因是过去几年里，在解决韩国和台湾股票市场准入问题上缺乏实质性发展。