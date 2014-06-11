更新版 2-中国汇市：人民币随中间价收低终结三连涨，但升值预期持续转强

* 人民币随中间价收低，结束三连涨 * 升值预期持续转强 * 企业结购汇反应加速，操作趋灵活 (新增收盘报价和评论) 路透北京6月11日 - 中国人民币兑美元 周三跟随中间价收低，结束三天连涨 。交易员表示，企业前期的贬值预期被明显扭转，升值预期持续转强，从全天交易上看结购 汇相对均衡。 “市场认为人民币还要升值，之前的预期已经变了。”一股份行交易员说，中间价今天 顺应隔夜美元走势小幅回调，但预计后期继续升值的可能性仍然较大；其释放的见底信号十 分明显，就是让市场不要再大幅贬值了。 另一股份行交易员认为，日内看到企业购汇表现踊跃，“客户变聪明了，逢低（美元） 就买、逢高就卖。”他也认为后期人民币继续升值可能性偏大。 全球汇市方面，欧元兑美元周三徘徊在四个月低点，兑英镑接近一年半低位。由于欧元 区公债收益率相对于其它主要地区的公债差距扩大，欧元承压。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2279 6.2250 -0.05% 中间价 6.1506 6.1451 -0.09% 成交额 144亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.33% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 63 6.2264 6.2327 2014年来即期升贬值幅度 -2.79% 1年期美元/人民币掉期升水< 640 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :48 1年期NDF 6.2150/25 6.202 CNH即期 6.2266/76 6.2153 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 杨淑祯/张喜良)