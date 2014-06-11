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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 16:58 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币随中间价收低终结三连涨，但升值预期持续转强

* 人民币随中间价收低，结束三连涨
    * 升值预期持续转强
    * 企业结购汇反应加速，操作趋灵活

 (新增收盘报价和评论)
    路透北京6月11日 - 中国人民币兑美元 周三跟随中间价收低，结束三天连涨
。交易员表示，企业前期的贬值预期被明显扭转，升值预期持续转强，从全天交易上看结购
汇相对均衡。
    
    “市场认为人民币还要升值，之前的预期已经变了。”一股份行交易员说，中间价今天
顺应隔夜美元走势小幅回调，但预计后期继续升值的可能性仍然较大；其释放的见底信号十
分明显，就是让市场不要再大幅贬值了。
    
    另一股份行交易员认为，日内看到企业购汇表现踊跃，“客户变聪明了，逢低（美元）
就买、逢高就卖。”他也认为后期人民币继续升值可能性偏大。
    全球汇市方面，欧元兑美元周三徘徊在四个月低点，兑英镑接近一年半低位。由于欧元
区公债收益率相对于其它主要地区的公债差距扩大，欧元承压。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
   在岸市场人民币兑美元              今日             上日        升贬
    即期成交价格                    6.2279           6.2250      -0.05%
          中间价                    6.1506           6.1451      -0.09%
    成交额                        144亿美元                         
                                                                    
  日内相对于中间价最大波幅    -1.33% (上限±2%)       日高        日低
        日内波动幅度(pips)            63             6.2264      6.2327
    2014年来即期升贬值幅度          -2.79%                          
 1年期美元/人民币掉期升水<           640                            
               CNY1Y=CFXS>                                     
                                                                    
 离岸人民币市场,北京时间16           今日             上日          
                       :48                                     
     1年期NDF                     6.2150/25           6.202         
             CNH即期              6.2266/76          6.2153         
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 杨淑祯/张喜良)
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