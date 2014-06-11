中粮期货：国内动力煤需求疲弱之际煤矿或再度降价

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
以下内容节选自6月11日的期货中国：
本周一，动力煤期货价格突破之前的振荡格局，破位下行，最低触及510元/吨。在国内动力煤价格走低之时，进口煤和国际三港动力煤价格也同步走弱。整体动力煤市场仍然不景气。
北方重点港口煤炭库存从4月中旬的低点逐渐上升，目前库存压力并不算太大，但是黄骅港存煤量偏高。山西煤炭库存从4月中旬4420万吨的高位下降至4050万吨，但仍处于较高位置，煤矿的库存压力较大。6月初，神华、同煤集团在调降高卡位煤炭价格5元/吨的同时，提高了低卡位煤价格，预计本周神华集团会再次对各卡位煤种全面降价。
北方港口锚地船舶数处于低位，甚至出现空泊等船现象，重点港口煤炭运量下降，秦皇岛港至广州和上海煤炭运价创2009年以来的新低，水泥制造用电量增速由上月的12.4%下降至6.5%，这些均说明下游需求不振，煤炭价格将继续受到压制。(完)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。