中粮期货：国内动力煤需求疲弱之际煤矿或再度降价

本周一，动力煤期货价格突破之前的振荡格局，破位下行，最低触及510元/吨。在国内动力煤价格走低之时，进口煤和国际三港动力煤价格也同步走弱。整体动力煤市场仍然不景气。

北方重点港口煤炭库存从4月中旬的低点逐渐上升，目前库存压力并不算太大，但是黄骅港存煤量偏高。山西煤炭库存从4月中旬4420万吨的高位下降至4050万吨，但仍处于较高位置，煤矿的库存压力较大。6月初，神华、同煤集团在调降高卡位煤炭价格5元/吨的同时，提高了低卡位煤价格，预计本周神华集团会再次对各卡位煤种全面降价。