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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 11:52 BJT

中粮期货：国内动力煤需求疲弱之际煤矿或再度降价

以下内容节选自6月11日的期货中国：

本周一，动力煤期货价格突破之前的振荡格局，破位下行，最低触及510元/吨。在国内动力煤价格走低之时，进口煤和国际三港动力煤价格也同步走弱。整体动力煤市场仍然不景气。

北方重点港口煤炭库存从4月中旬的低点逐渐上升，目前库存压力并不算太大，但是黄骅港存煤量偏高。山西煤炭库存从4月中旬4420万吨的高位下降至4050万吨，但仍处于较高位置，煤矿的库存压力较大。6月初，神华、同煤集团在调降高卡位煤炭价格5元/吨的同时，提高了低卡位煤价格，预计本周神华集团会再次对各卡位煤种全面降价。

北方港口锚地船舶数处于低位，甚至出现空泊等船现象，重点港口煤炭运量下降，秦皇岛港至广州和上海煤炭运价创2009年以来的新低，水泥制造用电量增速由上月的12.4%下降至6.5%，这些均说明下游需求不振，煤炭价格将继续受到压制。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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