更新版 2-中国财政：5月财政支出增速创近两年新高，稳增长态度明确

* 5月全国财政收入增速降至7.2%，中央财政收入增4.5%

* 5月全国支出增速高达24.6%，预算支出执行加快

* 预计后几个月财政收入增幅仍有回落压力

路透北京6月11日 - 中国5月财政支出和收入增速一升一降。近一年来首次公布的单月财政支出数据显示，5月支出同比猛增24.6%，创出据路透测算的近两年最高增速；5月份财政收入增速回落至7.2%，财政部并预计后几个月收入增幅仍有回落压力。

尽管财政收支有其本身月度之间并不均衡的特点，不过5月份大幅增长的财政支出仍显示，在经济下行压力较大，稳增长形势严峻的背景下，财政部正在落实加快预算支出执行进度，发挥财政资金在稳增长中的作用。

自去年下半年起，财政部网站发布的月度财政收支数据中，均未提供当月支出数据，仅发布1至当月的累计支出。而本次发布5月财政支出，为过去11个月来首见。

兴业银行首席经济学家鲁政委说，“现在稳增长大家都很着急的，所以这个（列出单月支出）当然要说了。“

“85号文专门就财政支出现在存在的问题，简单的说就是花钱的速度太慢，从预算支出的事前事中事后三个环节，对于可能导致财政支出比较慢，可能对财政资金形成节流的，提出了一揽子的方案。”他解释称。

财政部上月末发出通知（85号文），要求各级财政部门加强支出预算管理，加快资金支付进度。有效发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生等方面的重要作用，确保完成全年经济社会发展预期目标。

国务院总理李克强周二强调，在坚持宏观经济区间调控中，更加注重定向调控，确保实现全年经济社会发展目标任务。“继续加大财政支持力度，引导更多企业和社会资本增加研发投入，尤其要注重盘活存量，提高资金使用效率。”

加大财政政策稳增长力度的行动已开始看到成果。“5月预算执行进度加快，财政支出增幅明显提高。”财政部新闻稿称。

一位因话题敏感不愿具名的分析人士指出，”财政支出靠后的，名单要通报，而且还要向上级领导写说明，说白了就是写检讨嘛，哪有这么傻的人有钱憋着不花，最后说白了还得写个检讨，那我何必呢，所以该花的花吧，（财政支出的加快）这是最重要的因素。”

财政部数据显示，中国5月全国财政支出12,790亿元人民币，比去年同月增加2,524亿元。5月中央财政本级支出2,483亿元，增长15.8%；地方财政支出10,307亿元，增长26.9%。

1-5月累计，全国财政支出52,632亿元，同比增长12.9%。其中，中央财政本级支出8,795亿元，增长13.1%；地方财政支出43,837亿元，增长12.9%。

分项目情况来看，支出的重点仍然在民生相关的农林，社保，医疗卫生与计划生育以及教育等。

中国近两年财政收支走势图 here

**财政收入有回落压力**

财政部数据显示，5月全国财政收入13,670亿元，同比增长7.2%，较上月9.2%的同比增速回落。其中，中央财政收入同比增长4.5%，增速较4月的8.5%大幅回落。

”收入增幅回落主要受经济增长下行压力仍然存在、房地产成交量下滑、以及去年收入基数逐步提高等因素影响。“财政部新闻稿称。

1-5月累计，全国财政收入61,177亿元，同比增长8.8%。其中，中央财政收入28,851亿元，同比增6.3%，比预算增幅低0.7个百分点。地方财政收入（本级）32,326亿元，增长11.2%，多数地区收入增幅回落。

财政部指出，前5个月财政收入增长，与今年以来经济增长态势基本适应。从后几个月走势看，受经济下行压力仍然存在、继续扩大营改增试点以及去年5月份以后收入基数逐步提高等因素影响，财政收入增幅仍有回落压力。

从5月份地方小税种情况来看，受商品房成交量下滑影响，契税337亿元，同比增长7%；土地增值税335亿元，同比增长21.4%；耕地占用税156亿元，同比增长15.5%；城镇土地使用税143亿元，同比增长5.8%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支

出 2014年5月 7.2 24.6 4月 9.2 1.1 3月 5.2 22.3 1-2月 11.1 6 2013年全年 10.1 10.9 11月 15.9 4.1 10月 16.2 21.9 9月 13.4 10.1 8月 9.2 6.5 7月 11 1.8 6月 12.1 3 5月 6.2 12 4月 6.1 18 3月 6.1 7.2 1-2月 7.2 15.7 2012全年 12.8 15.1 11月 21.9 6.7 10月 13.7 6.7 9月 11.9 16.6 8月 4.2 11.7 7月 8.2 37.1 6月 9.8 17.7 5月 13.1 10.8 4月 6.9 8 3月 18.7 34.7 2012年1-2月 13.1 32.8 2011全年 24.8 21.2

注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出，但今年5月数据是财政部公布。（完）

欲览更多详情，请点击财政部网站链接 gks.mof.gov.cn/ (发稿 侯向明； 审校 沈燕/黄凯)