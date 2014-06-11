香港新股：中国内衣品牌都市丽人IPO拟筹高至约18亿港元--销售文件

该公司今天开始路演，预算于美国纽约时间19日定价，26日在联交所挂牌上市，上市编号为“2298.HK”，保荐人为摩根士丹利 与中金。

据载于联交所的上市文件显示，以2013年销售收入总额以及零售店数计，都市丽人是中国最大型品牌贴身衣物企业，去年末于全国共有5,790间门店。该公司主要从事自家品牌内衣的设计、研究、开发及销售，并向经选定本地代工提供商外判差不多全部生产工序。2012年起以台湾艺人林志玲为品牌代言人。