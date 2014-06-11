香港新股：中国内衣品牌都市丽人IPO拟筹高至约18亿港元--销售文件

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透香港6月11日 - 据路透周三获得的销售文件显示，中国内衣品牌--都市丽人（中国）控股有限公司计划在香港首次公开发售（IPO）集资高至约18亿港元。
销售文件显示，都市丽人拟按每股3.27-4.42港元，发售4.06457亿股新股，集资13.29-17.97亿港元。发售股份相当于经扩大后股本约21%。
该公司今天开始路演，预算于美国纽约时间19日定价，26日在联交所挂牌上市，上市编号为“2298.HK”，保荐人为摩根士丹利 与中金。
据载于联交所的上市文件显示，以2013年销售收入总额以及零售店数计，都市丽人是中国最大型品牌贴身衣物企业，去年末于全国共有5,790间门店。该公司主要从事自家品牌内衣的设计、研究、开发及销售，并向经选定本地代工提供商外判差不多全部生产工序。2012年起以台湾艺人林志玲为品牌代言人。
2013年度，公司录得收入29.16亿元人民币，净利2.76亿元，分别按年增长29%及43%。
现时香港上市的内衣企业有黛丽斯 和超盈国际控股 。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。