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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 12:08 BJT

香港新股：中国内衣品牌都市丽人IPO拟筹高至约18亿港元--销售文件

路透香港6月11日 - 据路透周三获得的销售文件显示，中国内衣品牌--都市丽人（中国）控股有限公司计划在香港首次公开发售（IPO）集资高至约18亿港元。

销售文件显示，都市丽人拟按每股3.27-4.42港元，发售4.06457亿股新股，集资13.29-17.97亿港元。发售股份相当于经扩大后股本约21%。

该公司今天开始路演，预算于美国纽约时间19日定价，26日在联交所挂牌上市，上市编号为“2298.HK”，保荐人为摩根士丹利 与中金。

据载于联交所的上市文件显示，以2013年销售收入总额以及零售店数计，都市丽人是中国最大型品牌贴身衣物企业，去年末于全国共有5,790间门店。该公司主要从事自家品牌内衣的设计、研究、开发及销售，并向经选定本地代工提供商外判差不多全部生产工序。2012年起以台湾艺人林志玲为品牌代言人。

2013年度，公司录得收入29.16亿元人民币，净利2.76亿元，分别按年增长29%及43%。

现时香港上市的内衣企业有黛丽斯 和超盈国际控股 。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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