中国债市动态：利好消化后现券暂盘整，短线维持区间震荡概率较大

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透上海6月11日 - 中国银行间市场现券收益率周三早盘窄幅震荡，市况持稳。市场人士表示，央行定向降准扩围利好消化之后，现券短期内暂陷入盘整，市场买盘和卖盘双方力量较为均衡，收益率整体波动极为有限。
他们并认为，稍早一年期国债未达计划发行规模，属于“技术性流标”，对市场影响不大。此外，虽然机构对资金面预期较为平稳，但短期支撑收益率大幅下行的动力已经不足，震荡盘整或将持续一段时间。
华北一银行交易员称，现券收益率变动不大，从盘面来看，买卖盘都有，只是整体成交较上日明显清淡很多，“市场进行调整一下，很正常，就是不知道会持续多长时间”。
他并表示，获利回吐的机构也有，更有长期看好债市走牛而入场的，不过长期来看债市向好的趋势并未改变。
同时，上午一年期国债招标结果显示机构配置意愿不强，且中标量未达到计划发行规模，对二级市场并没有产生很大影响。上述交易员认为，该期债招标规则有其特殊性，“有基本量考核的话，就不会这样玩了”。
中国财政部周三招标的一年期国债中标利率高于预期，实际中标量未达计划发行规模。市场人士表示，一年期国债不纳入招标考核，绝对收益率又较低，多数机构主动投资意愿偏淡。
对于现券未来走势，上海一银行交易员认为，“暂时收益率下不去了，市场在这个位置估计一时半会都动不了，要等6月年中过后了吧？即便再有利好消息，边际效力也不大了。”
剩余期限约9.6年的国开行固息债140205券最新成交收益率报价 为4.9250%，上日尾盘为4.9300%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报94.450元人民币，较上日结算价跌0.014元，或0.01%。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。