中国债市动态：利好消化后现券暂盘整，短线维持区间震荡概率较大

路透上海6月11日 - 中国银行间市场现券收益率周三早盘窄幅震荡，市况持稳。市场人士表示，央行定向降准扩围利好消化之后，现券短期内暂陷入盘整，市场买盘和卖盘双方力量较为均衡，收益率整体波动极为有限。

他们并认为，稍早一年期国债未达计划发行规模，属于“技术性流标”，对市场影响不大。此外，虽然机构对资金面预期较为平稳，但短期支撑收益率大幅下行的动力已经不足，震荡盘整或将持续一段时间。

华北一银行交易员称，现券收益率变动不大，从盘面来看，买卖盘都有，只是整体成交较上日明显清淡很多，“市场进行调整一下，很正常，就是不知道会持续多长时间”。

他并表示，获利回吐的机构也有，更有长期看好债市走牛而入场的，不过长期来看债市向好的趋势并未改变。

同时，上午一年期国债招标结果显示机构配置意愿不强，且中标量未达到计划发行规模，对二级市场并没有产生很大影响。上述交易员认为，该期债招标规则有其特殊性，“有基本量考核的话，就不会这样玩了”。

中国财政部周三招标的一年期国债中标利率高于预期，实际中标量未达计划发行规模。市场人士表示，一年期国债不纳入招标考核，绝对收益率又较低，多数机构主动投资意愿偏淡。

对于现券未来走势，上海一银行交易员认为，“暂时收益率下不去了，市场在这个位置估计一时半会都动不了，要等6月年中过后了吧？即便再有利好消息，边际效力也不大了。”

剩余期限约9.6年的国开行固息债140205券最新成交收益率报价 为4.9250%，上日尾盘为4.9300%。