《路透晚报》--6月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财政：5月财政支出增速创近两年新高，稳增长态度明确

中国5月财政支出和收入增速一升一降。近一年来首次公布的单月财政支出数据显示，5月支出同比猛增24.6%，创出据路透测算的近两年最高增速；5月份财政收入增速回落至7.2%，财政部并预计后几个月收入增幅仍有回落压力。

--中国央行：继续实施稳健货币政策，加快推进利率市场化改革--年报

中国央行周三在其发布的2013年年报中称，将继续实施稳健的货币政策，适时适度预调微调，进一步优化金融资源配置，改善和优化融资结构和信贷结构。同时，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。 专栏

--中国央行报告：互联网金融风险有所增加，正制定相关指导意见

中国人民银行周三发布2013年年报称，随着互联网金融的快速发展，其风险的隐蔽性、传染性、广泛性、突发性有所增加，实践中也出现了一些问题。央行正牵头相关部委研究制定促进互联网金融行业健康发展的指导意见。

--《焦点》中国IPO再启重回计划调控老路，“新股不败”神话有望续演

中国最近一次新股发行改革中，新股发行数量及募资总量都趋向计划指定，那就意味新股询价过程将流于形式。这种被外界视为市场化改革倒退的结果将致使中国“新股不败”神话再度上演，大批的投资者将重拾“打新”利器凭运气去获取新股的制度红利。

--两岸金融：中国人行副行长抵台访问，交流货币互换等议题--报载

台湾爆发服贸争议后，两岸金融交流并未停摆。中国大陆人民银行副行长刘士余近日率员抵台访问，多位金融业人士表示，刘士余此行已与多家金融机构，甚至包括台湾央行高层见过面，针对两岸多项金融议题进行交流。

--惠誉：中资银行主要风险仍在于表外贷款和房地产业--惠誉

评级机构惠誉认为，中国人民银行6月9日宣布决定定向下调存款准备金率(RRR)，并未从根本上改变中资银行的中期展望。本次定向降准是选择性宽松，为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，下调符合条件的商业银行存准50个基点。这次降准并不适用于大型银行。

--《焦点》上海自贸区直接进口黄金增加，中国黄金进口规模愈发神秘莫测

中国在上海推出国际黄金交易平台前，银行业者已开始尝试通过上海自贸区直接进口黄金，这有可能让中国黄金购买规模更加神秘莫测。中国是全球最大的黄金消费国。

--银行观点：房地产基建双轮驱动中国投资难为继，将均衡平稳促投资--农行

中国农业银行战略规划部周三发布报告指出，之前房地产加上基建投资双轮驱动的模式难以为继，预计政府将在稳定房地产投资的前提下，多措并举，来促进投资平稳均衡发展。

【固定收益】

--新债招标：中国一年国债利率跳高未达计划发行规模，机构投资意愿偏淡

中国财政部周三招标的一年期固息国债中标利率远高于预期，实际中标量未达计划发行规模。市场人士表示，一年期国债不纳入招标考核，绝对收益率又较低，令多数机构主动投资意愿偏淡。

--中国货币市场：主要回购利率未脱稳势，乐观预期下供求维持平衡

中国银行间资金市场周三隔夜和七天期回购加权利率小涨，供求基本维持平衡。虽有机构开始布置一些跨月安排，但央行维稳半年末流动性预期安定市场信心，短期限资金需求仍占主导。

--中国债市动态：利好消化后现券暂盘整，短线维持区间震荡概率较大

中国银行间市场现券收益率周三早盘窄幅震荡，市况持稳。市场人士表示，央行定向降准扩围利好消化之后，现券短期内暂陷入盘整，市场买盘和卖盘双方力量较为均衡，收益率整体波动极为有限。

--中国债市：消息面趋平静IRS窄幅波动，关注半年末资金面波动

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三窄幅波动；年内第二次定向降准尘埃落定后，消息面趋于平静，IRS暂失去想象空间，短期内料维持整理格局。

--中国基金：监管层或将支持资产管理机构发公司债等，鼓励上市与并购--报载

中国证券报周三报导引述消息人士称，为拓展资产管理机构的融资渠道，监管层或将支持资产管理机构发行公司债、次级债或短期融资券，鼓励境内外上市与并购重组。

--中国债市：银行间市场发布债市尝试做市业务规程，即日起实施

全国银行间同业拆借中心周三下发通知，正式发布《银行间债券市场尝试做市业务规程》，并于即日起实施。刊登在中国货币网的通知称，交易中心为尝试做市机构开通双边报价和请求回复权限，尝试做市机构应根据规程要求，积极开展尝试做市报价和请求回复。

--中国债市：银行间市场5月债券托管增量创年内新高，信用债增势仍猛

中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年5月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约30.61万亿元人民币，当月环比增加5,917亿元，增量创年内新高。

【外汇】

--中国汇市：人民币跟随中间价回落，但后期升值预期持续转强

中国人民币兑美元周三跟随中间价回落，结束三天连涨。交易员表示，企业前期的贬值预期被明显扭转，人民币低开后在结汇力量引导下缩窄跌幅。市场避险心理更占上风，早盘成交明显收缩。“市场认为人民币还要升值，之前的预期已经变了。”一股份行交易员说，中间价今天顺应隔夜美元走势小幅回调，但预计后期继续升值的可能性仍然较大。

--中国央行报告：加快人民币资本项目可兑换，防范外债风险

中国人民银行周三发布的2013年年报称，未来一段时期，将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换。进一步转变外汇管理方式，推动对外投资便利化，从重行政审批转变为重监测分析，从重微观管制转变为重宏观审慎管理，从“正面清单”转变为“负面清单”。

【证券/行业】

--中国证券：MSCI宣布暂不会将A股纳入新兴市场指数，明年再评审

全球领先的指数和投资决策工具提供商--MSCI明晟公司周三宣布，MSCI将不会按原计划把中国A股纳入新兴市场指数，但仍保留A股在其审核名单上，作为2015年度评审的一部分。

--中国股市：沪综指微收升至一个半月新高，MSCI指数未纳入A股难阻反弹

中国股市沪综指周三小幅收升，并创一个半月收盘新高。分析师指出，今日MSCI明晟公司未将中国A股纳入新兴市场指数，对市场预期产生较大影响，但短期包括定向降准等信息面利好集中爆发，仍提振大盘连三日反弹，预计短线仍将回归区间震荡行情。

--《热点透视》中国寻求融入国际金融市场遇阻

中国寻求金融地位的努力遇到坎坷。经过两个月的评估后，MSCI明晟决定在新兴市场指数中不纳入中国内地股。近期实施的股市改革可能有助于中国下次取得更好进展。然而中国限制资本流动成为加入全球金融大家庭的障碍。

--中国金属：贸易商青岛德诚矿业遭调查，因涉嫌金属融资诈骗--消息

两位直接知悉案件的警方消息人士说，青岛港港务局以及青岛市警方正在对民营金属贸易商青岛德诚矿业展开调查，该公司涉嫌金属融资诈骗。有关青岛港口金属融资违规的调查，主要在检验同批船货的金属仓单是否被用于重复质押从不同银行骗取贷款。

--中国个股：宝钢股份称7月主要钢材售价维持不变

中国最大钢铁企业之一的宝钢股份周三宣布，其主要产品7月售价在前月基础上维持不变。调价通知称，除酸洗等少数产品价格小幅下调外，热轧和冷轧等大多数产品价格均维持不变。

--企业并购：阿里巴巴收购UCWeb剩余股权，称创中国互联网最大规模合并

中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团正不断扩展其业务版图。该公司周三宣布，将收购中国手机浏览器公司UCWeb剩余股权，并将和其组建UC移动事业群。

--路透专访：投行黑马投中资本冀在中国并购大潮中掘金，并设美国分支