全球矿业：南非铂金矿商Impala称在薪资谈判中的让步已到极限

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透比勒陀利亚6月10日 - 全球第二大铂金矿商--南非的Impala Platinum 表示，在薪资谈判中的让步已到极限。因薪资纠纷而起的罢工持续五个月之久，导致产量减少，并拖累经济增长。
“我们（在薪资上）提供了财务上所能提供的一切。无法再做更多让步来弥补我们和南非矿工与建筑业联盟(AMCU)之间的分歧，”该公司发言人Johan Theron周二称。
矿业部长Ngoako Ramatlhodi周二向记者表示，他已经施压谈判双方达成协议。
“我们不能无休止地谈判下去，”他称，并表示AMCU及三大铂金矿商都带着诚意继续谈判。
除了Impala的表态外，谈判双方均未正式透露细节，但AMCU领袖Joseph Mathunjwa周一称该工会已经做出“很多让步”。
谈判破裂后，铂金矿商周一发表联合声明称，将“评估更多的选择”，但是没有进一步具体说明。
根据一个行业网站的实时计数器，这些矿商已经损失近220亿兰特(20.6亿美元)，而工人们则损失约100亿兰特薪资。如欲浏览该网站，请点选：here(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选