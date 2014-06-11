印尼利率：财长表示若央行维持利率在7.5%不变将是正确做法

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透雅加达6月11日 - 印尼财长Chatib Basri周三称，央行维持指标利率在7.5%将是正确做法。印尼央行将于周四开会。
“印尼央行维持利率在7.5%的政策很好，因为我们未来将面对美国上调利率的局面，”Chatib Basri在一投资论坛上称，并指出印尼政府预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在2015年下半年升息。
“如果我们不为宏观经济做些什么的话，就会发生资本外流。”
印尼央行高级副总裁Mirza Adityaswara在同一个论坛表示，他的团队对于印尼卢比/美元今年迄今的波动区间11,300-11,800感到“放心”。该区间较央行此前对2014年波动区间的指引略宽。(完)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。