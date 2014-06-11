印尼利率：财长表示若央行维持利率在7.5%不变将是正确做法

路透雅加达6月11日 - 印尼财长Chatib Basri周三称，央行维持指标利率在7.5%将是正确做法。印尼央行将于周四开会。

“印尼央行维持利率在7.5%的政策很好，因为我们未来将面对美国上调利率的局面，”Chatib Basri在一投资论坛上称，并指出印尼政府预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在2015年下半年升息。

“如果我们不为宏观经济做些什么的话，就会发生资本外流。”

印尼央行高级副总裁Mirza Adityaswara在同一个论坛表示，他的团队对于印尼卢比/美元今年迄今的波动区间11,300-11,800感到“放心”。该区间较央行此前对2014年波动区间的指引略宽。(完)