　国际油市：伊朗称若解除制裁将迅速提高产量

路透维也纳6月10日 - 伊朗告诉石油输出国组织(OPEC)，一旦解除因核计划而受到的制裁，其计划在国外投资者的帮助下，立即提高产量。

伊朗石油部长尚甘尼表示，在解除制裁后，伊朗的日石油出口可能马上增加50万桶。

“可以很快增加50万桶，几个月后可以将其提升到每日70万桶，”他在OPEC周三会议前对记者表示。

他表示，取消限制后，伊朗可以在不到三个月的时间内日产出达到400万桶。

他表示，伊朗11月将在伦敦提供国外石油公司油田、项目和最终投资合约，原订时间点为4月。

他并称，当务之急将是重新整顿目前老旧的油田，这些油田占伊朗总产量的逾80%。

一位伊朗高层官员表示，伊朗与六国就限制核计划来换取结束西方制裁的会谈，若在7月20日截止日期之前各方没有达成协议，就可能会延长六个月。