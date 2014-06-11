　国际油市：伊朗称若解除制裁将迅速提高产量

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透维也纳6月10日 - 伊朗告诉石油输出国组织(OPEC)，一旦解除因核计划而受到的制裁，其计划在国外投资者的帮助下，立即提高产量。
伊朗石油部长尚甘尼表示，在解除制裁后，伊朗的日石油出口可能马上增加50万桶。
“可以很快增加50万桶，几个月后可以将其提升到每日70万桶，”他在OPEC周三会议前对记者表示。
他表示，取消限制后，伊朗可以在不到三个月的时间内日产出达到400万桶。
他表示，伊朗11月将在伦敦提供国外石油公司油田、项目和最终投资合约，原订时间点为4月。
他并称，当务之急将是重新整顿目前老旧的油田，这些油田占伊朗总产量的逾80%。
一位伊朗高层官员表示，伊朗与六国就限制核计划来换取结束西方制裁的会谈，若在7月20日截止日期之前各方没有达成协议，就可能会延长六个月。
当被问及如果制裁没有解除，伊朗会做何反应时，尚甘尼表示回答称，“我们有权以任何方式增加产量。”(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。