企业并购：IBM拟将芯片制造业务售予Globalfoundries--彭博

路透6月10日 - 彭博社引述知情人士报导称，国际商业机器(IBM)公司 正接近敲定将其芯片(晶片)制造业务售予代工芯片制造商Globalfoundries的交易。

该报导称，Globalfoundries有意收购IBM的工程人员、知识产权而非制造设备，因为这些设备已经使用超过十年，价值不大。

由于时值美国下班时间，IBM和Globalfoundries的代表并未立即回复请求置评的电子邮件。

该报导称，Globalfoundries将作为IBM微处理器的供货商。该公司在纽约州拥有自己的工厂，并和IBM进行联合技术开发。