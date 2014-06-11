香港股市：早盘脱离五个月高位收低，香港地产股领跌

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透香港6月11日 - 香港股市周三早盘收低，当地地产开发商股领跌，投资者在上日收在1月2日以来最高后了结获利。
中午时段，恒生指数 跌0.3%报23,238.88点；恒生国企指数 跌0.2%。
第一上海证券策略员叶尚志称，“香港股市有所回落。整体而言，港股在逐步走强，有很大几率上试高位。”
香港地产股普遍走软，信和置业 跌2.1%，恒基地产 跌1.5%，新鸿基地产 跌0.9%。
中国辉山乳业 上涨1.9%，今日稍晚将公布全年财报。香港联交所信息显示，上周摩根大通购入逾8,000万股该股股票。(完)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。