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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 13:13 BJT

香港股市：早盘脱离五个月高位收低，香港地产股领跌

路透香港6月11日 - 香港股市周三早盘收低，当地地产开发商股领跌，投资者在上日收在1月2日以来最高后了结获利。

中午时段，恒生指数 跌0.3%报23,238.88点；恒生国企指数 跌0.2%。

第一上海证券策略员叶尚志称，“香港股市有所回落。整体而言，港股在逐步走强，有很大几率上试高位。”

香港地产股普遍走软，信和置业 跌2.1%，恒基地产 跌1.5%，新鸿基地产 跌0.9%。

中国辉山乳业 上涨1.9%，今日稍晚将公布全年财报。香港联交所信息显示，上周摩根大通购入逾8,000万股该股股票。(完)
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