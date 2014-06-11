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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 14:47 BJT

台湾债市：主要公债殖利率收高，标债前气氛转趋谨慎

* 10年公债R券殖利率收高，1.55%仍未能有效站稳
    * 103/6R标售在即，交投情绪转向谨慎
    * 明日103/6R估在1.53-1.57%间交投

    路透台北6月11日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行券103/6R 周三殖
利率收高。该券今日随美债殖利率趋升，但因周五标售在即，交易员认为明日即使盘中延续
中性偏空气氛，预料交易商大幅加空仓的意愿不大，只会小步垫高交投底部。
    
    交易商指出，近日因103/6R短线殖利率弹幅已多达约7.67基点，加上周五的标债可望真
正测试终端买盘的拿券意愿，近两个交易日已见部分短空、短多离场，预料明后两日的交投
亦不会有太多来自多、空的新增仓位，除非美债仍有大幅波动，否则台债交投将渐趋于清淡
。
    
    〞现在市场就是保守再保守...但感觉美债(殖利率)还是震荡向上。〞一证券商交易员
说。
    
    103/6R殖利率今日创该券交投来高位1.5527%，亦为10年券 约一个半月高
位，前高在4月24日报1.564%。
            
    交易商指出，由于欧洲进一步的宽松政策细节仍不明朗，而美国的经济前景亦有少许杂
音，市场还在等待下周美联储(FED)的公开市场委员会(FOMC)的会议声明，均为美债走势投
下变数。
    
    由于美债殖利率回测2.60%或弹至2.70%均有其可能，交易商估明日103/6R的主交投区间
或放大至1.53-1.57%。    

    此外，交投量较低的五年新券103/9 因走势与10年R券亦步亦趋，且尚未受
到交易商的普遍青睐，未能提供市场太多的走势判断，将等到10年R券标售结束后，再观察
交投主力是否移至103/9。
       
    交易员估明日103/9在发行前交易区间落在1.07-1.09%。该券殖利率今日创发行前交易
来的新高1.0868%，对照五年券连续走势图 为近两个月的盘中高点，前高在4月 
15日报1.092%。
       
    103/6R将在本周五(13日)标售，预估标售金额为400亿台币，标售后10年现券总筹码将
达1,100亿台币。
    
    指标美国10年期公债收益率周二升至一个月高位，因近期美国经济数据强劲和美联储官
员发表对通胀态度强硬的言论后，投资者开始消化美国升息前景。指标10年期公债US10YT=
RR价格下跌3/32，收益率报2.634%，盘中触及2.651%的一个月高位，该收益率在周一尾盘
报2.603%。 
                     
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
   10    103/6R                   +1.64     1.5519   1.5420-1.5527*     125.0
    5     103/9                   +1.93     1.0868   1.0735-1.0868*      26.0
   *表该券交易来新高
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    6/11(三)：美国一周抵押贷款市场指数、5月联邦预算；
    6/12(四)：法国消费者物价调和指数(HICP)5月终值、4月经常帐、韩国央行利率决定、
日本央行货币政策会议、英国央行总裁卡尼和财政大臣欧思邦出席活动讲话、美国4月企业
库存、美国5月进出口价格、零售销售、一周初请失业金人数；
    6/13(五)：中国5月固定资産投资、社会消费品零售总额、工业增加值、房地産投资和
销售情况月度报告、欧元区第一季就业人口、4月贸易收支、美国5月PPI和核心PPI、美国路
透/密西根大学消费者信心指数6月初值、瑞典央行理事会会议。
    
         30       103/8                     没有成交
         20       103/7                     没有成交
         10       103/6                       1.5490
          5       103/4                       1.0760
          2       103/1                     没有成交
 (完) 

 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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