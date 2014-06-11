台湾债市：主要公债殖利率收高，标债前气氛转趋谨慎

* 10年公债R券殖利率收高，1.55%仍未能有效站稳 * 103/6R标售在即，交投情绪转向谨慎 * 明日103/6R估在1.53-1.57%间交投 路透台北6月11日 - 台湾指标10年公债第二次增额发行券103/6R 周三殖 利率收高。该券今日随美债殖利率趋升，但因周五标售在即，交易员认为明日即使盘中延续 中性偏空气氛，预料交易商大幅加空仓的意愿不大，只会小步垫高交投底部。 交易商指出，近日因103/6R短线殖利率弹幅已多达约7.67基点，加上周五的标债可望真 正测试终端买盘的拿券意愿，近两个交易日已见部分短空、短多离场，预料明后两日的交投 亦不会有太多来自多、空的新增仓位，除非美债仍有大幅波动，否则台债交投将渐趋于清淡 。 〞现在市场就是保守再保守...但感觉美债(殖利率)还是震荡向上。〞一证券商交易员 说。 103/6R殖利率今日创该券交投来高位1.5527%，亦为10年券 约一个半月高 位，前高在4月24日报1.564%。 交易商指出，由于欧洲进一步的宽松政策细节仍不明朗，而美国的经济前景亦有少许杂 音，市场还在等待下周美联储(FED)的公开市场委员会(FOMC)的会议声明，均为美债走势投 下变数。 由于美债殖利率回测2.60%或弹至2.70%均有其可能，交易商估明日103/6R的主交投区间 或放大至1.53-1.57%。 此外，交投量较低的五年新券103/9 因走势与10年R券亦步亦趋，且尚未受 到交易商的普遍青睐，未能提供市场太多的走势判断，将等到10年R券标售结束后，再观察 交投主力是否移至103/9。 交易员估明日103/9在发行前交易区间落在1.07-1.09%。该券殖利率今日创发行前交易 来的新高1.0868%，对照五年券连续走势图 为近两个月的盘中高点，前高在4月 15日报1.092%。 103/6R将在本周五(13日)标售，预估标售金额为400亿台币，标售后10年现券总筹码将 达1,100亿台币。 指标美国10年期公债收益率周二升至一个月高位，因近期美国经济数据强劲和美联储官 员发表对通胀态度强硬的言论后，投资者开始消化美国升息前景。指标10年期公债US10YT= RR价格下跌3/32，收益率报2.634%，盘中触及2.651%的一个月高位，该收益率在周一尾盘 报2.603%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6R +1.64 1.5519 1.5420-1.5527* 125.0 5 103/9 +1.93 1.0868 1.0735-1.0868* 26.0 *表该券交易来新高 本周全球重要经济事件与数据包括： 6/11(三)：美国一周抵押贷款市场指数、5月联邦预算； 6/12(四)：法国消费者物价调和指数(HICP)5月终值、4月经常帐、韩国央行利率决定、 日本央行货币政策会议、英国央行总裁卡尼和财政大臣欧思邦出席活动讲话、美国4月企业 库存、美国5月进出口价格、零售销售、一周初请失业金人数； 6/13(五)：中国5月固定资産投资、社会消费品零售总额、工业增加值、房地産投资和 销售情况月度报告、欧元区第一季就业人口、4月贸易收支、美国5月PPI和核心PPI、美国路 透/密西根大学消费者信心指数6月初值、瑞典央行理事会会议。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.5490 5 103/4 1.0760 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)