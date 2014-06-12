专栏节选：欧洲逼热钱流向股市，效应扩及全球--今周刊「老谢开讲」

正当美国的购债减码（Tapering）进行到一半，忙着收水之际，欧洲央行总裁德拉吉（Mario Draghi）却重锤放水，加大水喉力道，让欧股涨势翻天。

六月五日欧洲央行宣布利率决策，一如预期，欧洲央行（ＥＣＢ）将指标利率从○．二五％降到○．一五％；边际贷款从○．七五％降到○．四％；同时再将存款利率从○％降到负○．一％，德拉吉落实存款负利率的政策，而这项政策，只用于欧洲银行在欧洲央行的隔夜存款，较长天期存款则不受影响。这一招负利率政策，是要把银行体系的资金赶向实体经济。

**多招齐发！德拉吉祭负利率驱银行放款**

德拉吉也在记者会上表示，除了上述三项利率工具，还计画在九月及十二月进行两次「针对性长期再融资操作」（TLTRO），初步规模达四千亿欧元；并打算在二○一六年年底，再执行三个月「长期再融资操作」（ＬＴＲＯ）；同时考虑购买简单和透明度较高的资产抵押债券（ＡＢＳ），详细细节稍后再推出；最后一道手续，是结束证券市场ＳＭＰ购债冲销操作，变相为市场额外提供流动性。

减息、祭出ＬＴＲＯ、购买ＡＢＳ，都是市场预料中的动作，预料之外的是，德拉吉多招齐发，甚至强调往后将进一步把指标利率降至更低水平。受到德拉吉的激励，连涨八周的欧洲股市又往上创新高，STOXX欧洲指数写下历史高价；德国股市冲破万点大关，最高见到一○○一三．六九点；英国股市也写下六八九四．八八点的历史天价；其他如瑞士、荷兰、法国、比利时也都创下欧债危机以来新高。

在美国即将结束ＱＥ（量化宽松货币政策）之际，此刻欧洲央行加大力道采取宽松政策，可能为全世界带来更大的变数。除了欧洲，日本也可能进一步宽松，全世界热钱流窜，使得股市荣景可能更持久，不过回过头来，仍得看德拉吉的拯救欧洲计画能否顺利达阵？

首先，欧洲这次面对的已不是一一年的欧债危机，而是经济不振。德拉吉的第一道习题，是避免像日本一样陷入通缩窘境，这次迫使他出招最大的理由是，欧元区的通膨率降到○．五％，且低于预期，欧元区通膨率持续低迷，早已是欧洲央行头号大敌，欧洲最害怕的就是重蹈日本通缩的覆辙。

欧元区的通膨率，从一三年十月以后持续降到一％以下，远低于欧洲央行的二％通膨目标值，今年四月反弹至○．七％，五月又掉到三月○．五％的水准，重返近四年来低位，于是德拉吉把指标利率降到○．一五％，也对银行在央行存款实施负利率。

**对抗通缩！经济不振是欧洲头号大敌**

不过，这一记降息刺激通膨的手段却不易得逞，原因是银行的负利率只适用于银行在央行的隔夜存款，长天期存款不受影响，于是负利率只会引发银行将资金由隔夜存款，调动到一周或两周的较长期限存款，或吸引资金流入长债，导致长天期债券利率下跌，问题是长息下跌只会导致通货预期下跌，有加深通缩疑虑，并不会刺激通膨。换句话说，欧洲央行这次推出的量化宽松及负利率政策，无助于推升通膨，反而会让通膨受到压制。

这可从欧元走势看出一些端倪，未来德拉吉的量化宽松政策是要引导欧元走弱，刺激欧洲出口，不过欧元弱势很短暂，六月五日欧元盘中一度急挫到一．三五○一，但很快又走高，最后收盘是一．三六六二兑一美元，欧元当日的表现完全是典型的「谣言买入，事实抛出」（Buy the Rumor, Sell the Fact），因为市场早已预期欧洲央行会减息，当事实成真，空单平仓获利，也顺势将欧元推高，此后欧元未续创新低。

市场预期欧元会以缓慢的速度走弱，除非未来欧元区的通膨率进一步令人失望，让欧洲央行再次出手，或者是美国经济复苏重拾更多动能。

伦敦《金融时报》则指市场正期待从欧洲央行实施定向的ＱＥ，○九年金融海啸后，美国联准会定向宽松买入国债及ＭＢＳ（贷款抵押债券），走美国特色的定向宽松货币政策，欧洲金融市场期待的，不只是区区减息或存款负利率政策，市场普遍认为欧洲央行迟早会祭出欧洲版的定向宽松政策，买入欧猪国家债券，情况像美国爆发金融海啸时，联准会力挽狂澜一般。

一二年德拉吉开始走有欧洲特色的宽松货币政策，一二年七月宣示「不惜一切代价扞卫欧元」，推出ＬＴＲＯ，成功化解欧债危机。时至今日，欧洲面对的不是债务危机，况且，爱尔兰、葡萄牙已宣布从欧洲纾困队伍中「毕业」，这次欧洲最大的挑战，是对抗经济不振。

义大利出身的德拉吉，做出了德国出身的前总裁特里榭不敢做的负利率政策，走有欧洲特色的宽松政策，其实手上筹码有限，他手上的四把武器是「减息、贷款、买债及直接支援中小企业」，后两者都有成功范例，像美国直接购债逾二兆美元，让美国避过大规模萧条；英国政府在金融海啸后直接为中小企业贷款担保，解决了资金不能直达实体经济的问题。

现在德拉吉面对的挑战是，欧元区系由十八个国家组成的联盟，各国国力与经济力存在很大差异，一帖药不能治百病，不但每个国家需求不同，甚至互相猜忌，社会、政治、文化也南辕北辙，欧洲央行的决策不能触及民生层面，只能从金融政策下手，也造成欧洲央行的局限。

另一个紧迫的问题是，多个欧洲国家议会进行国会改选，结果反撙节派候选人纷纷胜出，也造成德拉吉更大的压力，解决眼前经济不振的任务更加重大，这次出手力道比市场预期大，也让市场纷纷投了德拉吉一票，欧洲媒体也给了德拉吉「火箭炮」的称号。

回头来看欧洲经济，一一年欧债危机爆发期，欧洲朝不保夕，当时国际舆论全面唱衰欧洲经济，最惨烈时，欧洲股市大跌，公债殖利率飙高；但仅仅两年多光景，欧洲最危险的一刻就过去了。从股市来看，德国、英国股市纷纷写下历史天价，以德国为例，挟着弱势欧元，加上德国雄厚的工业化实力、德国的汽车、汽车零组件、工具机在全世界都有十分强势的竞争力，德国股市在六月九日以一○○○八．六三点收盘，这是德国史上首度股市上万点纪录。

**锄强扶弱！欧猪股市逐渐摆脱颓势**

如果从美国金融海啸最低点三五八八．八九点起算，德国股市大涨一七九％，若从欧债危机的最低点四九六五．八点来算，涨幅高达一○一．六五％，德国领航欧币角色已获得确定。而最弱势的欧猪国家在欧债危机后，股市也累积了很大涨幅，最早宣布脱离纾困行列的爱尔兰股市，从欧债危机最低的二三四○．五九点涨到五一九五．九七点，涨幅也超过一倍，其他欧猪国家股市涨幅也很惊人。

像是义大利股市从一三三四五点涨到二三六七七点，涨幅七七％；西班牙股市从五九○五．三点涨到一一○八五．一一点，涨幅八七．七％；最惨澹的希腊股市从四七一．三五点涨到一三七九．四二点，大涨一九二％，从股市的表现可以看出，最惨的欧猪国家逐渐摆脱颓势。

再从债券殖利率的变化看得更明显，欧债危机爆发后，欧猪国家十年期公债殖利率急速冲高，希腊一度触及四九．五％，如今回落到六．五％左右；葡萄牙、爱尔兰一度到两位数，如今葡萄牙回落到三．五％，爱尔兰降到二．五八九％，比美国十年债殖利率还低；而西班牙、义大利在欧债危机中都冲高到七至八％，如今西班牙殖利率降到二．八四四％，义大利回落到二．九五八％，殖利率降回到正常水平，这是欧洲再起的第一步，目前爱尔兰与萄葡牙已陆续宣布退出欧洲纾困行列，欧猪国家只剩下三个。

德拉吉的锄强扶弱政策，挽救更多欧猪国家摆脱困境，至少已收到一些效应，下一步还要再面对欧元区目前存在的一一．七％失业率。

这一年来，资金从美、德强势经济国债市流出，愿意停泊在义大利、西班牙等经济弱势国的债市，反映出投资者风险意识降低，且预期欧洲央行会继续锄强扶弱，德拉吉的「火箭炮」行动之后，欧猪国家债券殖利率都创新低；反而是德国国债殖利率从一．三％反弹到一．四二八％，显示欧猪国家已受惠于欧洲央行的「行动」。

**低利效应！热钱从债市流向欧美股市**

另一个效应是德拉吉的大动作，会让全球资金继续流往欧、美成熟市场，过去一年来，全球投资人都看好欧美景气复苏，吸引大量资金进入欧美市场，这次德拉吉将吸引更多资金买入欧股及欧债，进一步推升欧股走高，以及压低欧债殖利率。

而目前欧债投资价值已不高，这次德拉吉的动作将会使债市资金流入股市，今年欧元区ＧＤＰ（国内生产毛额）成长可达一％至一．五％，欧股可望缓步走高。而美国也正处在经济复苏期，近期道琼指数有机会挑战一七○○○点大关，标普五百指数已写下一九五五．五五点的新高，今年挑战二○○○点大关机会也不小。

假如，欧美股市持续走高，全球股市今年仍将有荣景可期，而德拉吉可能更进一步激化货币量化宽松政策，美国可以走有美国特色的宽松政策，欧洲走欧洲特色的宽松政策，日本也可有样学样，继续加大放水力道，甚至中国也可以走有中国特色的财政政策。

最近中国领导人习近平、李克强、周小川先后表示，要加大力度支持实体经济，除了一季之内「两度降准」，鼓励中国银行业向实体经济放贷。这次欧洲央行实施的负利率，最大目的是要赶出银行体系的钱，向实体经济放款，这是在金融海啸、欧债危机后，全世界共同面临的难题，银行不愿对企业贷款，欧洲这回开出第一枪，也给了全世界参考的样本。

照这个趋势来看，全世界维持低利率可能还要一段时间，热钱何处去？从金融海啸以来，热钱第一波是热中利差交易（carry trade），之后热炒避险的稀有金属，黄金、白银都一度大涨；接着热钱炒房，全球房地产大涨。

这回热钱万流归宗──在股市找机会，过去被低估，殖利率高于银行定存、房市回报率的个股会受青睐，这也是美股这一年来从苹果、微软、ＨＰ、英特尔、甲骨文等低本益比、高殖利率股走高的背景，台股也应该在这个效应下受到青睐！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。