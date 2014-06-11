企业并购：Synaptics将以4.75亿美元收购iPhone显示晶片独家供应商

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透6月10日 - 触屏晶片(芯片)制造商Synaptics 称，将以4.75亿美元收购iPhone显示晶片独家供应商Renesas SP Drivers，从而可能赢回苹果 这个客户。
Synaptics周二在Nasdaq收低1.3%报66.52美元。该公司还上调截至6月20日第四季的营收预估，股价盘后时段攀升19%。今年迄今累计上升28%。
Feltl & Co分析师Jeffrey Schreiner表示，Synaptics将把触摸技术与Renesas的显示驱动晶片整合到一个晶片当中，以此节省制造成本。
日本瑞萨电子(Renesas Technology)持有55%的Renesas SP Drivers股份，显示器制造商夏普 持有25%，台湾力晶持有其余股份。
Synaptics周二称，这项交易在第四季完成后，预计将会立刻增加经调整后的获利。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。