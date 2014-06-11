版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 13:52 BJT

企业并购：Synaptics将以4.75亿美元收购iPhone显示晶片独家供应商

路透6月10日 - 触屏晶片(芯片)制造商Synaptics 称，将以4.75亿美元收购iPhone显示晶片独家供应商Renesas SP Drivers，从而可能赢回苹果 这个客户。

Synaptics周二在Nasdaq收低1.3%报66.52美元。该公司还上调截至6月20日第四季的营收预估，股价盘后时段攀升19%。今年迄今累计上升28%。

Feltl & Co分析师Jeffrey Schreiner表示，Synaptics将把触摸技术与Renesas的显示驱动晶片整合到一个晶片当中，以此节省制造成本。

日本瑞萨电子(Renesas Technology)持有55%的Renesas SP Drivers股份，显示器制造商夏普 持有25%，台湾力晶持有其余股份。

Synaptics周二称，这项交易在第四季完成后，预计将会立刻增加经调整后的获利。(完)

(编译 王翔琼；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐