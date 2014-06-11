CNH动态：离岸即期跟随人民币中间价回落，然短期升势未变

路透香港6月11日 - 离岸人民币现汇 周三跟随人民币中间价走低，结束三天连涨。然交易员表示，市场对人民币信心正逐渐恢复，目前可确认短期升势。

“最近人民币中间价总是让市场惊讶，而市场都在猜监管层背后的意图，即期现在是跟着中间价方向亦步亦趋，而今天美元指数又在持稳，所以即期有所下跌，但短期仍会保持升势 ”一位外资银行交易人士称。

周三美元指数 持稳，报80.817，本月累计已上涨0.7%，跟随美债收益率升势。欧元兑美元周三徘徊在四个月低点，兑英镑接近一年半低位。由于欧元区公债收益率相对于其它主要地区的公债差距扩大，欧元承压。

另一位外资行策略分析师认为，市场对人民币信心正逐渐恢复，人民币兑美元升至6.2210技术位后，可确认短期升势。

巴克莱近期报告认为，中国经济复苏仍处于早期阶段且不全面，而房地产市场无序下跌的可能性，可能使得信心低迷，并抑制人民币升值。该行并把人民币/美元一个月预估降低至6.25元（之前预估6.20），12个月6.15（之前预估6.05）。

本地时间下午16:17时，离岸人民币现汇 报6.2260，较上交易日跌98个点子或0.16%,在岸离岸价差继续收敛至19个点子。

境内人民币兑美元即期 周三跟随中间价收低至6.2279，结束三天连涨。交易员表示，企业前期的贬值预期被明显扭转，升值预期持续转强，从全天交易上看结购汇相对均衡。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 亦下跌，最新报在6.2155/2185，较上一交易日跌0.22%。（完）

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