欧洲政经：Gazprom将乌克兰天然气预付款期限延后至6月16日--俄媒体

路透莫斯科6月11日 - 俄罗斯国有天然气企业Gazprom 执行长Alexei Miller向俄罗斯媒体表示，随着欧盟牵线搭桥的定价谈判继续，该公司已将乌克兰开始支付天然气供应预付款的截止期限推后至下周一。

“俄方已经为继续谈判做出努力，过去几天谈判非常激烈，”他向国有媒体Rossiya 24电视台表示。

“俄方已经决定将预付款起始日推迟到6月16日0600GMT。”

未能立即联系到Gazprom予以置评。

俄罗斯、乌克兰和欧盟周三将继续为解决天然气定价争端作出努力，此前俄为乌设定的缴付欠费最后期限已过，但俄并没有切断对乌的天然气供应。