欧洲政经：Gazprom将乌克兰天然气预付款期限延后至6月16日--俄媒体

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透莫斯科6月11日 - 俄罗斯国有天然气企业Gazprom 执行长Alexei Miller向俄罗斯媒体表示，随着欧盟牵线搭桥的定价谈判继续，该公司已将乌克兰开始支付天然气供应预付款的截止期限推后至下周一。
“俄方已经为继续谈判做出努力，过去几天谈判非常激烈，”他向国有媒体Rossiya 24电视台表示。
“俄方已经决定将预付款起始日推迟到6月16日0600GMT。”
未能立即联系到Gazprom予以置评。
俄罗斯、乌克兰和欧盟周三将继续为解决天然气定价争端作出努力，此前俄为乌设定的缴付欠费最后期限已过，但俄并没有切断对乌的天然气供应。
乌克兰希望变更2009年的合同。当时合同限定，其无论需要与否，都必须购买固定限量的天然气，价格为每1,000立方米485美元--这是欧洲客户支付的最高价格。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。