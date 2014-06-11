路透基点：台湾远雄建设与银行会面；董事长面临行贿指控--TRLPC

路透6月6日 - 银行消息人士称，台湾上市企业远雄建设事业 周五下午与银行会面。之前有消息称，该公司董事长承认行贿指控。此事给远雄建设目前为旗下中国部门筹措的一笔贷款蒙上阴影。

本地媒体报导称，台湾高等法院维持先前撤销保释的裁定，远雄董事长赵藤雄随后被羁押。他承认，为了台湾桃园县的一个住宅建设合同，向一名官员支付了1,600万台币(53.3万美元)。

周一赵藤雄长子赵文嘉被任命为代理董事长，代表公司与银行会面。

远雄建设2月份为青岛子公司寻求8亿元人民币(1.28亿美元)五年期境内定期贷款，目前遇到变数。

消息人士表示，远雄建设只会晤了2011年8月取得的一笔120亿台币五年期融资案中的银行。这笔融资用于新台北市的一个商业建筑项目。

额度代理行台湾土地银行和七家其它银行，包括全国农业金库、东亚银行、国泰世华银行、彰化银行、台湾工业银行、兆丰国际商业银行和台湾企银参加会晤。

据消息人士，远雄建设口头同意把该项目的资本金放入一个银行信托，以加强这笔贷款的安全性。

消息人士表示，各家银行还要求添加赵文嘉作为担保人。据汤森路透LPC，赵藤雄是四笔房产项目贷款的担保人，包括上述120亿台币贷款。

同时，银行也口头同意让远雄建设使用120亿台币贷款中未动用的6.695亿台币来完成建设，预计两个月后竣工。

上述口头协议需要得到运雄董事会以及相关银行的批准。

据LPC，远雄集团在境内贷款市场有七笔未偿贷款，总金额为501.59亿台币，包括上述120亿台币贷款和其它三笔远雄建设事业贷款。

远雄建设还有一笔2012年10月获得的70亿台币四年期贷款、2013年3月获得的12.14亿台币三年期融资和2013年9月获得的41.45亿台币五年期融资。

为建设台北巨蛋体育场工程而成立的远雄巨蛋，2011年11月获得了一笔154亿台币15年期贷款。由于这项受到争议的项目在获得市政府审批方面困难重重，从2006年开始，这项融资数次启动，2011年才完成。

一名消息人士表示，预计远雄巨蛋将与银行举行一次会面。

远雄自贸港投资控股2011年4月获得了一笔32亿台币七年期贷款。远东建设2014年3月获得了一笔72亿台币五年期贷款。

在这七笔融资中，有五笔是地产项目融资，赵藤雄为其中四笔提供担保。

土地银行和兆丰国际商业银行是远雄集团的两大贷款者。通过上述七笔贷款，土地银行一共贷出95.79亿台币，兆丰国际商业银行提供了77.596亿台币。

远雄建设把业务从台湾扩展到了大陆、美国和中东，是远雄集团旗下的地产公司。远雄集团也从事保险、物流和酒店业务。