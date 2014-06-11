韩国已公布经济指标--2014/6/11

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
经济指标 时 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 间 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-r +0.9% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +1.7% +1.5% 6月30日 -- 工业生产(m/m) 4月 +0.1% @-p +0.9% @-r 6月26日 -- 失业率 5月 3.7% @ 3.7% @ 7月15日 -- 贸易收支(亿美元) 5月 顺差53 p 顺差45 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。