新闻稿：中资银行主要风险仍在于表外贷款和房地产业--惠誉

惠誉认为，中国人民银行6月9日宣布决定定向下调存款准备金率(RRR)，并未从根本上改变中资银行的中期展望。本次定向降准是选择性宽松，为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，下调符合条件的商业银行存准50个基点。这次降准并不适用于大型银行。

我们去年12月确定中国五大国有银行的主要风险关注点是不断上升的杠杆和表外贷款快速增长。截至2014年第一季的数据证实，这些风险仍然构成很大的不确定性。中资银行对房地产市场的曝险虽然按照国际标准并不过度，但仍规模巨大，在流动性趋紧环境下构成了主要风险来源。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)