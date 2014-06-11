新闻稿：中资银行主要风险仍在于表外贷款和房地产业--惠誉

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
香港/新加坡6月11日(惠誉) - 以下为评级机构惠誉6月11日发布的新闻稿摘要：
惠誉认为，中国人民银行6月9日宣布决定定向下调存款准备金率(RRR)，并未从根本上改变中资银行的中期展望。本次定向降准是选择性宽松，为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，下调符合条件的商业银行存准50个基点。这次降准并不适用于大型银行。
我们去年12月确定中国五大国有银行的主要风险关注点是不断上升的杠杆和表外贷款快速增长。截至2014年第一季的数据证实，这些风险仍然构成很大的不确定性。中资银行对房地产市场的曝险虽然按照国际标准并不过度，但仍规模巨大，在流动性趋紧环境下构成了主要风险来源。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。