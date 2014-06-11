台湾股市：微升再创逾六年高位，台指期多单留仓大有利结算前行情

路透台北6月11日 - 台湾股市周三收盘微升再创逾六年的高位。分析师表示，台指期多单仍逾两万多口，这将令外资持续做多台股。今日最后一盘将指数拉升至平盘且收在最高，是为了台指期下周三的结算。

台湾加权股价指数 收高0.08%至9,229.80点，前高在2008年5月19日收报9,295.2点；今日成交值 为1,003.29亿台币，上交易日修正后为1,041.50亿。

日盛投顾协理钟国忠说，〞现在多单还有两万多口，也算是不小的仓位，台股应该会维持高档缓慢上推...到下周三刚好到'马英九防线'。〞

若以盘中高点来看，六年前总统马英九的就职日--2008年的5月20日即是前波台股盘中高位，达9,309.95点。马英九就任后台股即向下走低未能突破当时高点。投资人戏称这是〞马英九防线〞。

钟国忠说，目前到6月台指期 将在下周三(18日)结算，距目前仍有五个交易日，台股在此间仍有望随着五日线每日缓步走高。台股五日均线今日收在9,178点。