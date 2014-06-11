《中国企业债发行日程表》--6月11日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *济南高新 8 7 6/18簿记建档 上限7.50% AA+ 6/19-6/23 国泰君安证券 控股集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *江苏金桥 7 7 6/18簿记建档 上限7.10% AA 6/19-6/25 兴业证券 盐化集团 (附第4年末投资者回售选择权/以国有土地使用权资产进行抵押担保) ========================================================================================= *重庆市长寿 7 7 6/18簿记建档 上限7.95% AA 6/19-6/23 广州证券 生态旅业开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *赤峰城市基础 8 7 6/18簿记建档 -- AA 6/19-6/23 平安证券 设施投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 唐山丰南 20 7 5/29簿记建档 7.23% AA 5/30-6/13 首创证券 建投公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 阿拉尔市新鑫 10 8 6/13簿记建档 上限7.90% AA 6/16-6/18 信达证券 国有资产经营 (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年末偿还25%本金) ========================================================================================= 湖南常德市 10 7 6/13簿记建档 上限7.50% AA 6/16-6/18 广发证券 德源投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 合肥滨湖新区 20 5 6/12簿记建档 上限7.31% AA+ 6/13-6/19 华林证券 建设投资 (第3、4、5 年末按发行总额30%、30%和40%的比例偿还本金) ========================================================================================= 桂林临桂新区 10 7 6/12簿记建档 上限7.50% AA 6/13-6/19 国海证券 城市建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 上海崇明建设 10 6 6/12簿记建档 上限8.00% AA 6/13-6/19 国金证券 投资发展有限公司(第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 昆明滇池 18 7 6/16簿记建档 -- AA+ 6/17-6/19 摩根士丹利华鑫证券 投资有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 日照经济技术 9 7 6/16簿记建档 上限8.60% AA 6/17-6/19 海通证券 开发区国资经营管理 (第3-7年末每年偿还20%本金/日照港集团提供担保) ========================================================================================= 池州市贵池 9.5 7 6/13簿记建档 上限8.10% AA- 6/16-6/20 民生证券 金桥资产经营发展 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 长兴交通 6 7 6/13簿记建档 上限7.40% AA 6/16-6/20 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 河北宣化北山 6 7 6/16簿记建档 上限8.90% AA- 6/17-6/20 天风证券 工业园投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 河北顺德 18 7 6/17簿记建档 上限7.80% AA 6/18-6/20 广发证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 广西铁路投资 10 10 6/17簿记建档 上限8.10% AA+ 6/18-6/20 国开证券 (集团) (第7年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 重庆市渝南 15 7 6/16簿记建档 上限8.50% AA 6/17-6/23 华林证券 资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 扬州市中小企业 1.9 6 6/16簿记建档 上限8.80% AA+ 6/17-6/23 江海证券 (附第3年末发行人上调或下调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================== *淮安清河新区 5 4 6/18簿记建档 上限7.70% AA 6/19-6/23 交通银行 投资发展有限公司 (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: 表示新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 张喜良)