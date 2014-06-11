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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 17:41 BJT

《中国企业债发行日程表》--6月11日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )    

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日      年利率    主体评级  发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)   
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*济南高新       8        7    6/18簿记建档   上限7.50%   AA+    6/19-6/23   国泰君安证券
控股集团       (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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*江苏金桥       7        7    6/18簿记建档   上限7.10%   AA     6/19-6/25   兴业证券
盐化集团     (附第4年末投资者回售选择权/以国有土地使用权资产进行抵押担保)
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*重庆市长寿     7        7    6/18簿记建档   上限7.95%    AA     6/19-6/23   广州证券
生态旅业开发公司  (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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*赤峰城市基础   8        7    6/18簿记建档      --        AA     6/19-6/23   平安证券 
设施投资开发      (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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唐山丰南        20       7    5/29簿记建档     7.23%      AA     5/30-6/13   首创证券
建投公司       (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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阿拉尔市新鑫    10       8     6/13簿记建档  上限7.90%    AA     6/16-6/18   信达证券
国有资产经营 (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年末偿还25%本金)
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湖南常德市      10       7     6/13簿记建档  上限7.50%    AA     6/16-6/18   广发证券
德源投资开发     (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保)
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合肥滨湖新区    20       5     6/12簿记建档  上限7.31%    AA+    6/13-6/19   华林证券
建设投资     (第3、4、5 年末按发行总额30%、30%和40%的比例偿还本金)
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桂林临桂新区    10       7     6/12簿记建档  上限7.50%    AA     6/13-6/19   国海证券
城市建设投资  (第3-7年末每年偿还20%本金)             
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上海崇明建设    10       6     6/12簿记建档  上限8.00%    AA     6/13-6/19   国金证券
投资发展有限公司(第3-6年末每年偿还25%本金)             
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昆明滇池        18       7    6/16簿记建档       --       AA+    6/17-6/19 摩根士丹利华鑫证券
投资有限公司        (第3-7年末每年偿还20%本金)
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日照经济技术     9       7    6/16簿记建档   上限8.60%    AA     6/17-6/19   海通证券
开发区国资经营管理  (第3-7年末每年偿还20%本金/日照港集团提供担保)
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池州市贵池    9.5        7     6/13簿记建档  上限8.10%    AA-    6/16-6/20   民生证券
金桥资产经营发展  (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保)   
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长兴交通        6        7     6/13簿记建档  上限7.40%    AA     6/16-6/20   国信证券
投资集团        (第3-7年末每年偿还20%本金)
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河北宣化北山     6       7    6/16簿记建档   上限8.90%    AA-    6/17-6/20   天风证券
工业园投资公司      (第3-7年末每年偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保)
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河北顺德        18       7    6/17簿记建档   上限7.80%    AA     6/18-6/20   广发证券
投资集团       (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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广西铁路投资    10      10    6/17簿记建档   上限8.10%    AA+    6/18-6/20   国开证券
(集团)         (第7年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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重庆市渝南      15       7    6/16簿记建档   上限8.50%    AA     6/17-6/23   华林证券
资产经营公司        (第3-7年末每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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扬州市中小企业    1.9    6    6/16簿记建档    上限8.80%    AA+      6/17-6/23   江海证券
                   (附第3年末发行人上调或下调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率     主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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*淮安清河新区     5       4     6/18簿记建档  上限7.70%     AA      6/19-6/23   交通银行
投资发展有限公司   (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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注: 表示新增。(完) 

 (整理 丁淑琴； 审校 张喜良)
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