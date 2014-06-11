版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 11日 星期三 16:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--6月11日

路透伦敦6月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           166,750               -75
    锡            10,705               -65
    铅           190,775              持平
    锌           694,650            -1,100
    铝         5,140,000            -6,525
    镍           286,752              +126
    铝合金        37,720              -740
    NASAAC        63,740               -40
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品   库存数据         库存分布             品种    库存数据        库存分布
 种                                                                 
 铜   MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>   铅      MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>   锡      MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>   铝合金  MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>   NASAA   MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 杜明霞；审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐