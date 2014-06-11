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货币新闻 | 2014年 6月 11日 星期三 16:45 BJT

表格：英国2-4月ILO失业率跌至6.6%，创2009年年初来最低

路透伦敦6月11日 - 英国国家统计局周三公布：

* 英国5月请领失业金人数减少2.74万人(预估为减少2.5万人)

* 英国截至4月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为6.6%（调查预估为6.7%）

* 英国截至4月的三个月按ILO标准计算的失业率为2009年1月止三个月以来最低

* 英国截至4月的三个月LFS就业人数增长34.5万，创纪录最大增幅

* 英国截至4月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增长0.7%(路透调查预估为增长1.2%)

* 英国截至4月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增长0.9%(路透调查预估为增长1.2%)

以下为详细数据:

请领失业金人数 5月 4月 预估

较前月变动 -27,400 -28,400 (-25,100) (-25,000)

失业率(%) 3.2 3.3 (3.3)

失业人口(百万人) 1.086 1.113 (1.117)

按国际劳工组织(ILO)标准计算

2月-4月 11月-1月 2013年2-4月 预估

失业人口(百万) 2.165 2.326 2.511

失业率(%) 6.6 7.2 7.8 6.7

三个月变动 -161,000 -- -- (完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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