欧洲金融：欧洲央行监管部门负责人称，银行业情况优于市场想像

美国热股：美国银行季度获利大增44%，盘初小涨
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透赫尔辛基6月11日 - 根据周三媒体引述，欧元区银行业单一监督机构主管努伊(Daniele Nouy)指出，欧洲银行业者目前情况比市场所想的更好。
努伊所领导的单一监管机制(SSM)隶属欧洲央行管辖。SSM目前正在检查银行帐务，预定11月接手监管欧元区银行的职责。
“我认为欧洲的银行目前情况好过市场的判断，”努伊向芬兰商报(Kauppalehti)表示。
“银行业者已经在整顿方面作了很多。”(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)