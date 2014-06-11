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市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 14:24 BJT

欧洲金融：欧洲央行监管部门负责人称，银行业情况优于市场想像

路透赫尔辛基6月11日 - 根据周三媒体引述，欧元区银行业单一监督机构主管努伊(Daniele Nouy)指出，欧洲银行业者目前情况比市场所想的更好。

努伊所领导的单一监管机制(SSM)隶属欧洲央行管辖。SSM目前正在检查银行帐务，预定11月接手监管欧元区银行的职责。

“我认为欧洲的银行目前情况好过市场的判断，”努伊向芬兰商报(Kauppalehti)表示。

“银行业者已经在整顿方面作了很多。”(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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