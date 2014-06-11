韩国汇市：韩元徘徊在六年高位附近，受外资流入和出口商需求支撑

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透首尔6月11日 - 韩元兑美元 周三走坚,徘徊在约六年高位附近，因有资金流入该国股市以及出口商的结算需求。
韩元兑美元 当地市场收报1,015.7。周二，韩元触及2008年8月7日以来的最高1,015.5。
韩国股市今日持稳，外资连续第二十个交易日买超，买超1,380亿韩元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 张荻)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。