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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 14:24 BJT

韩国汇市：韩元徘徊在六年高位附近，受外资流入和出口商需求支撑

路透首尔6月11日 - 韩元兑美元 周三走坚,徘徊在约六年高位附近，因有资金流入该国股市以及出口商的结算需求。

韩元兑美元 当地市场收报1,015.7。周二，韩元触及2008年8月7日以来的最高1,015.5。

韩国股市今日持稳，外资连续第二十个交易日买超，买超1,380亿韩元。(完)

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