路透基点：蜡笔小新食品获贷款行同意指定新审计人--TRLPC

路透香港6月11日 - 汤森路透旗下基点报导，银行消息人士周二称，中国第二大果冻产品生产商--蜡笔小新休闲食品集团已经获得贷款银行的同意，指定一个新的审计人。该公司正竭力要发布已经推迟的财报。

银行消息人士称，三分之二的贷款银行同意该公司指定国卫会计师事务所(HLB)为新的审计人，以避免其违反2013年2月签约的一笔7,500万美元贷款协议。这笔贷款要求蜡笔小新的审计人为四大会计师事务所之一。

蜡笔小新食品的股票从3月24日开始停牌，当时该公司未能如期发布2013年财报和全年经审计账目。随着中国私企债务违约的忧虑蔓延，贷款银行也愈发谨慎。

该公司称，5月12日和普华永道在合并财务报表审计的保证和流程、以及预期时点和收费上未能达成一致。自2003年以来，该公司的财报一直由普华永道审计。

该公司不得不在4月征求贷款银行的契约豁免，以推迟2013年财报和全年经审计账目的发布日期分别至6月30日和7月31日。

蜡笔小新食品还在寻求贷款银行的另外两项契约豁免，包括允许其提前偿还贷款以节省利息支出，并且准许其股票继续停牌至6月29日。

该公司已经同意，在6月底之前将35%的贷款本金存入一个偿债准备金账户。该账户已存有1,125万美元，或15%的本金。