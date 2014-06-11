路透基点：蜡笔小新食品获贷款行同意指定新审计人--TRLPC

中国经济：IMF上调今明两年经济增长预估，但警告信贷依赖构成风险
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透香港6月11日 - 汤森路透旗下基点报导，银行消息人士周二称，中国第二大果冻产品生产商--蜡笔小新休闲食品集团已经获得贷款银行的同意，指定一个新的审计人。该公司正竭力要发布已经推迟的财报。
银行消息人士称，三分之二的贷款银行同意该公司指定国卫会计师事务所(HLB)为新的审计人，以避免其违反2013年2月签约的一笔7,500万美元贷款协议。这笔贷款要求蜡笔小新的审计人为四大会计师事务所之一。
蜡笔小新食品的股票从3月24日开始停牌，当时该公司未能如期发布2013年财报和全年经审计账目。随着中国私企债务违约的忧虑蔓延，贷款银行也愈发谨慎。
该公司称，5月12日和普华永道在合并财务报表审计的保证和流程、以及预期时点和收费上未能达成一致。自2003年以来，该公司的财报一直由普华永道审计。
该公司不得不在4月征求贷款银行的契约豁免，以推迟2013年财报和全年经审计账目的发布日期分别至6月30日和7月31日。
蜡笔小新食品还在寻求贷款银行的另外两项契约豁免，包括允许其提前偿还贷款以节省利息支出，并且准许其股票继续停牌至6月29日。
该公司已经同意，在6月底之前将35%的贷款本金存入一个偿债准备金账户。该账户已存有1,125万美元，或15%的本金。
该公司计划在2014年8月和2015年2月分两次等额偿还余下的50%本金。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)