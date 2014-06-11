路透基点：保利置业5.09亿美元贷款吸引七家银行参贷--TRLPC

路透香港6月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国地产企业--保利置业有限公司的5亿美元三年期子弹式贷款提高到了5.09亿美元。

中信银行(国际)为牵头行兼簿记行，其它七家银行以牵头行身份加入。

中信银行(国际)、中国光大银行和马来亚银行各承贷1亿美元。大新银行和恒生银行各承贷5,000万美元。

中国建设银行承贷3.85亿港元，东亚银行和创兴银行各承贷2.34亿港元。

5月末签约。

如先前报导，贷款作为再融资及一般企业用途。

利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息(Hibor)加码340个基点。

银行的综合收益为381.67个基点，125个基点费用。