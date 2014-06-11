路透基点：保利置业5.09亿美元贷款吸引七家银行参贷--TRLPC

全球经济：IMF上调今年增长预估至3.5%，但对贸易保护主义发出警告
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透香港6月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国地产企业--保利置业有限公司的5亿美元三年期子弹式贷款提高到了5.09亿美元。
中信银行(国际)为牵头行兼簿记行，其它七家银行以牵头行身份加入。
中信银行(国际)、中国光大银行和马来亚银行各承贷1亿美元。大新银行和恒生银行各承贷5,000万美元。
中国建设银行承贷3.85亿港元，东亚银行和创兴银行各承贷2.34亿港元。
5月末签约。
如先前报导，贷款作为再融资及一般企业用途。
利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或香港银行同业拆息(Hibor)加码340个基点。
银行的综合收益为381.67个基点，125个基点费用。
保利置业有限公司为国企保利置业集团惟一的海外上市公司。(完) (编译 张涛；审校 杜明霞)
路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。