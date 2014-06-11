版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 14:29 BJT

路透基点：万科置业(香港)寻求3.5亿美元俱乐部贷款--TRLPC

路透香港6月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，万科置业(香港)有限公司正筹措约3.5亿美元俱乐部贷款。

根据消息人士，贷款期限约为3.5年，综合收益为250个基点左右。

消息人士称，万科置业(香港)已经接洽了关联银行，这笔贷款最早料将本月结案。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐