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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 14:28 BJT

澳洲股市：受矿业和防御类股打压收低，静候就业数据

路透悉尼6月11日 - 澳洲股市周三下跌0.3%，受矿业股和防御类股打压；隔夜美股基本收平，对此间股市的牵引有限，投资者静待周四重要的澳洲就业数据出炉。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收跌15.7点至5,454.0点。上日小涨0.1%。(完)
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